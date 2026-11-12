الأردن .. صادرات الكهرباء ترتفع %0.7 في تسعة أشهر

خبرني - ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية التي صدرتها الأردن بنسبة 0.7 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت كمية الطاقة المصدرة 300.2 جيجا واط/ساعة مقارنة مع 298 جيجا واط/ساعة خلال فترتي المقارنةـ بحسب الغد.

وتوزعت الطاقة الكهربائية المصدرة على الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/المنطقة الوسطى، التي بلغت 118.6 جيجا واط/ساعة مقابل 113.1 جيجا واط/ساعة خلال فترة المقارنة بارتفاع نسبته 4.8 %، فيما تراجعت الكميات المسجلة لشركة كهرباء محافظة القدس بنسبة 2.7 %، لتبلغ 174.1 جيجا واط/ساعة، مقارنة مع 178.9 جيجا واط/ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يذكر أن تزويد خط الكهرباء الأردني الذي كان يزود قضاء الرطبة العراقي بقدرة 40 ميغاوات قد توقف في منتصف أيلول(سبتمبر) 2026 وتم تحويل التغذية إلى الشبكة العراقية، إلى حين الاتفاق على استئناف التزويد، فيما بدأ توريد الكهرباء للشبكة العراقية لأول مرة في شهر شباط (فبراير) من العام 2024 بموجب الاتفاق بين البلدين، إذ بدأ الجانب الأردني في أواخر شهر شباط (فبراير) من ذلك العام بتزويد الشبكة بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الوطنية ضمن المرحلة الأولى للربط بين البلدين.

في المقابل، ارتفعت الكميات المسجلة في مركز طريبيل بنسبة 24.4 % لتبلغ 7.5 جيجا واط/ساعة، مقارنة مع 6 جيجا واط/ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه البيانات ارتفاع إجمالي مبيعات شركة الكهرباء الوطنية بنسبة 2.8 %، حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، لتبلغ 17,932.9 جيجا واط/ساعة، مقارنة مع 17,452.9 جيجا واط/ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2025.

وجاء الارتفاع مدفوعا بزيادة مبيعات الكهرباء لشركات التوزيع الثلاثة، التي ارتفعت بنسبة 2.6 %، لتبلغ 17,168.6، مقارنة مع 16,740.3 خلال فترة المقارنة، إذ ارتفعت المبيعات لشركة الكهرباء الأردنية بنسبة 3 %، لتصل إلى 10,661.5 جيجا واط/ساعة مقارنة مع 10,350.9 جيجا واط/ساعة، فيما زادت مبيعات شركة كهرباء محافظة إربد بنسبة 2.4 % لتبلغ 3,346.2 جيجا واط/ساعة، مقابل 3,267.1 جيجا واط/ساعة خلال نفس فترة المقارنة.

كما ارتفعت مبيعات شركة توزيع الكهرباء بنسبة 1.2 % لتصل إلى 3,160.8 جيجا واط/ساعة، مقارنة مع 3,122.3 جيجا واط/ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمشتركين الكبار والجهات الأخرى، سجلت المبيعات ارتفاعا بنسبة 12 % لتبلغ 464.1 جيجا واط/ساعة، مقارنة مع 414.6 جيجا واط/ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.