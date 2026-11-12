قطر وجهة مرشحة لاحتضان مباراة النشامى وأستراليا

خبرني - باتت العاصمة القطرية الدوحة مرشحة لاحتضان المواجهة الودية المرتقبة بين المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره الأسترالي، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، في ظل التطورات المتسارعة التي شهدها ملف المباراة خلال الساعات الماضية، والتحركات التي يقودها الاتحادان المحلي والأسترالي للتوصل إلى صيغة تضمن إقامة اللقاء ضمن فترة التوقف الدولي الحالية.

وتتجه الأنظار نحو قطر بوصفها الخيار الأقرب لاستضافة المواجهة، في ظل وجود المنتخب الأسترالي حاليا في الدوحة، حيث يستعد لخوض مباراته الودية أمام المنتخب القطري يوم غد، الأمر الذي قد يسهل إقامة اللقاء مع النشامى في المكان ذاته، بدلا من انتقال المنتخب الأسترالي إلى عمان، في حال التوصل إلى اتفاق بين الاتحادين، بحسب الغد.

وشهدت الأيام الماضية تطورات متلاحقة بشأن مصير المباراة، بعدما أبدى عدد من لاعبي المنتخب الأسترالي مخاوفهم من السفر إلى المنطقة، على خلفية الظروف الأمنية الراهنة، وهو ما دفع رابطة اللاعبين المحترفين الأسترالية إلى المطالبة بإعادة جدولة المباراة أو نقلها إلى مكان آخر.

وفي المقابل، بدأ اتحاد الكرة المحلي باتخاذ خطوات احترازية تحسبا لاحتمالية تغيير مكان المباراة، حيث طلب من لاعبي المنتخب الوطني تزويده بجوازات سفرهم، رغم وجودهم حاليا في تجمع داخلي بالعاصمة عمان، وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللوجستية والحصول على تأشيرات الدخول في حال تقرر السفر إلى قطر، وهو ما يعزز احتمالية إقامة المواجهة خارج المملكة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بالنسبة للمنتخب الوطني، الذي يسعى إلى إنقاذ برنامجه التحضيري خلال التجمع الحالي، بعد إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام منتخب إندونيسيا يوم غد، بناء على طلب الاتحاد الإندونيسي، الذي اعتذر عن خوض اللقاء بسبب الظروف الأمنية في المنطقة.

وكان المنتخب الوطني يعول على مواجهتي إندونيسيا وأستراليا لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة خلال فترة التوقف الدولية، ومنح المدير الفني المغربي بادو الزاكي فرصة متابعة اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، قبل الاستحقاقات المقبلة، إلا أن إلغاء المباراة الأولى وضع الجهاز الفني أمام تحد جديد، خصوصا مع صعوبة تأمين مواجهة بديلة في وقت قصير، في ظل ارتباط معظم المنتخبات بمباريات ودية أخرى خلال الفترة ذاتها.

ومن هنا، تبدو المحافظة على إقامة مباراة أستراليا أولوية بالنسبة للاتحاد والجهاز الفني، سواء أقيمت في عمان أو انتقلت إلى الدوحة، إذ يسعى النشامى إلى عدم الخروج من التجمع الحالي دون خوض أي اختبار ودي، والاستفادة من مواجهة منتخب يمتلك خبرات دولية كبيرة، ويستعد بدوره للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقبلة.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ تدريباته مساء أول من أمس، في مركز إعداد النشامى بالعاصمة عمان بقيادة الزاكي، إيذانا بانطلاق التجمع الثاني تحت إشراف المدرب المغربي، حيث يركز الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين المختارين ومعالجة بعض التفاصيل الفنية، إلى جانب متابعة الحالة البدنية للاعبين، في ظل التغييرات التي طرأت على القائمة نتيجة الإصابات والظروف المختلفة.

ويضم التجمع الحالي 25 لاعبا، وفق القائمة التي أعلنها الجهاز الفني، وسط تطلعات إلى الاستفادة من الأيام التدريبية المتاحة، رغم التغييرات التي فرضها إلغاء مواجهة إندونيسيا، وعدم وضوح الصورة النهائية بشأن مكان إقامة مباراة أستراليا حتى الآن.

ورغم أن طلب جوازات السفر وبدء الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات يشيران إلى استعداد الاتحاد المحلي لاحتمالية السفر، فإن نقل المباراة لم يحسم بصورة رسمية حتى الآن، بانتظار ما ستسفر عنه المباحثات بين الجانبين، وتحديد الموقف النهائي للاتحاد الأسترالي بشأن خوض اللقاء خارج المملكة.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني أن تنتهي هذه التطورات بإقامة المباراة، باعتبارها الاختبار الودي الوحيد المتبقي لـ»النشامى» خلال التجمع الحالي، بعدما فقد المنتخب فرصة مواجهة إندونيسيا، في وقت يسعى فيه الزاكي إلى استثمار فترة التوقف الدولية للتعرف بصورة أكبر على إمكانات اللاعبين، وبناء تصور فني واضح للمرحلة المقبلة.