اقالة 7 مدربين بعد 8 جولات فقط من عمر الدوري الاردني

خبرني - لم يحتج دوري المحترفين لكرة القدم إلى وقت طويل حتى تتحول مقاعد المديرين الفنيين إلى مصدر قلق دائم، إذ لم تمض سوى 8 جولات حتى باتت الإقالات والاستقالات عنوانا بارزا للمشهد الفني، والغريب ان كل جولة تحمل معها تغييرا في مؤشر يعكس حجم الضغوطات التي تفرضها النتائج، وسرعة تبدل القناعات لدى إدارات الأندية، التي بات بعضها يفضل تغيير المدرب على منحه مزيدا من الوقت لمعالجة الأخطاء واستعادة التوازن.

وبين صافرة البداية وقرارات الإقالة، تحولت بعض مقاعد المدربين إلى مواقع مؤقتة لا تضمن لأصحابها الاستمرار، وباتت النتيجة وغضب الجماهير «الحكم الأول والأخير» على التجربة الفنية، حتى وإن لم تتوافر للمدرب الظروف الكافية لتنفيذ أفكاره أو بناء فريق قادر على المنافسة. والمفارقة أن التغيير، الذي يفترض أن يكون خطوة تصحيحية لإنقاذ الموسم، قد يتحول في بعض الحالات إلى بداية جديدة من التخبط، خصوصا عندما تتكرر القرارات من دون مراجعة حقيقية للأسباب التي قادت إلى التعثر، بحسب الغد.

ومع نهاية الجولة الثامنة، تكون 6 فرق قد أجرت تغييرات على أجهزتها الفنية، وهي: الفيصلي والحسين إربد والوحدات وشباب الأردن والعربي ودوقرة (مرتان)، مقابل 4 فرق حافظت حتى الآن على استقرارها الفني، وهي: الرمثا والسلط والجزيرة والبقعة، في مشهد يطرح تساؤلات حول جدوى التغييرات المتسارعة، وقدرة المدربين على العمل في بيئة تمنحهم الوقت الكافي لتنفيذ أفكارهم.

وكان دوقرة آخر فريق غير مدربه، بعدما قررت إدارة النادي إنهاء مهمة المدرب أنزور نفش، وتعيين محمود شلباية خلفا له، عقب نهاية الجولة الثامنة، ليكون التغيير الثاني على مستوى القيادة الفنية للفريق منذ بداية الموسم، بعد استقالة المدرب أحمد عبد القادر، الذي تولى الإشراف على الفريق مع انطلاقة المنافسات.

وسبق ذلك قرار الفيصلي بإقالة مدربه المصري طارق مصطفى، عقب الجولة السابعة، والاستعانة بالمدرب البرتغالي جواو موتا، في خطوة عكست رغبة الإدارة في إحداث تغيير فني يعيد الفريق إلى دائرة المنافسة، ويمنحه دفعة جديدة في الجولات المقبلة.

وفي الجولة السادسة، تقدم مدرب العربي عماد رشاد باستقالته من منصبه، لتتجه إدارة النادي إلى التعاقد مع المدرب ديان صالح، أملا في تحسين نتائج الفريق وتصحيح مساره، فيما شهدت الجولة الخامسة قرار نادي شباب الأردن بإقالة المدير الفني الإسباني كارلوس ألبرتو، وتم التعاقد مع المدرب التونسي وليد الشتاوي.

وكان الحسين إربد قد بدأ مسلسل التغييرات مبكرا، عندما قرر إقالة المدرب أحمد هايل عقب الجولة الثانية، قبل أن يتعاقد مع المدرب الإسباني توريس، في حين شهد الوحدات تغييرا على رأس جهازه الفني بعد الجولة الثالثة، بإنهاء مهمة المدرب وسيم البزور، والتعاقد مع المدرب المصري عماد النحاس.

وتبدو ظاهرة تغيير المدربين من قبل إدارات فرق دوري المحترفين أكبر من مجرد قرارات مرتبطة بنتيجة مباراة أو تراجع عابر في الأداء، إذ تعكس في جانب منها حجم التوقعات المرتفعة لدى إدارات الأندية وجماهيرها، وعدم قدرة بعض الأجهزة الفنية على تحمل ضغط النتائج، خصوصا في ظل تقارب المستويات وطموحات المنافسة.

ويرى المدرب الوطني عبدالله العمارين، أن التغييرات المتكررة على مستوى الأجهزة الفنية تعكس حجم الضغوطات التي تعيشها الأندية، خصوصا في ظل ارتفاع سقف التوقعات لدى الإدارات والجماهير، مضيفا أن المدرب يحتاج إلى فترة زمنية كافية حتى يتمكن من تطبيق أفكاره وبناء شخصية فنية للفريق.

وأضاف : «تغيير المدرب لا يعني بالضرورة أن الفريق سيجد الحلول المطلوبة، فالعمل الفني يحتاج إلى وقت واستقرار وتعاون بين جميع الأطراف، والمدرب يتحمل جزءا من المسؤولية، لكن لا يمكن تحميله وحده نتائج العمل، في ظل وجود عوامل أخرى تتعلق بالإدارة واختيار اللاعبين والتحضير للموسم وتوفير متطلبات النجاح».

من جهته، قال المتابع نضال رفعت: «التسرع في اتخاذ قرارات الإقالة قد لا يكون الحل الأمثل لمعالجة تراجع النتائج، وبعض الفرق تحتاج إلى مراجعة شاملة لطريقة عملها، بدلا من الاكتفاء بتغيير المدير الفني، خصوصا أن المدرب الجديد يحتاج بدوره إلى وقت للتعرف على قدرات اللاعبين واحتياجات الفريق، وهو ما قد يجعل التغيير المتكرر يعيد الفريق إلى نقطة البداية».