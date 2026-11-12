بعد فضيحة الجاسوسة الصينية .. إنفيديا تستعد لإقالة رئيسها التنفيذي

خبرني - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر، أن مجلس إدارة شركة إنفيديا (NVDA.O) يستعد لعزل الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ بعد أن أقام علاقتين خارج نطاق الزواج، إحداهما مع جاسوسة صينية مشتبه بها.
وأضاف التقرير أن مجلس الإدارة يستعد للاجتماع في أقرب وقت الأربعاء لتحديد مستقبله.
وتضع القضية الشركة، التي تتربع على عرش صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي بقيمة سوقية تتجاوز 4 تريليونات دولار، أمام تساؤلات بشأن أمن تقنياتها الحساسة وعلاقاتها التجارية في آسيا، في وقت تحتدم فيه المنافسة الأميركية الصينية على أشباه الموصلات المتقدمة.
وتفجرت الأزمة عقب إقرار هوانغ، في رسالة داخلية وجهها إلى موظفي الشركة، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، مقدما اعتذارا لعائلته والعاملين في إنفيديا، ومتحملا مسؤولية تصرفاته.
وسرعان ما انتقلت القضية من نطاقها الشخصي إلى مجلس إدارة الشركة، الذي قرر تشكيل لجنة مستقلة بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين للتحقيق في احتمال تعرض رئيسه التنفيذي لمحاولة استهداف استخباراتي أجنبي.
وأكد المجلس عدم وجود مؤشرات لديه على اختراق أسرار الشركة أو تعريض الأمن القومي الأميركي للخطر، فيما أعلن هوانغ تعاونه الكامل مع التحقيق واستمراره في منصبه خلال فترة المراجعة.
وانعكست التطورات على أداء سهم إنفيديا، الذي تراجع بما يصل إلى 8.8 بالمئة خلال تداولات الاثنين، ما أدى إلى محو نحو 400 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة عند أدنى مستوياته خلال الجلسة، وفق بيانات بلومبرغ.