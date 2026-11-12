بعد فضيحة الجاسوسة الصينية .. إنفيديا تستعد لإقالة رئيسها التنفيذي

خبرني - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر، أن مجلس إدارة شركة إنفيديا (NVDA.O) يستعد لعزل الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ بعد أن أقام علاقتين خارج نطاق الزواج، إحداهما مع جاسوسة صينية مشتبه بها.

وأضاف التقرير أن مجلس الإدارة يستعد للاجتماع في أقرب وقت الأربعاء لتحديد مستقبله.

وتضع القضية الشركة، التي تتربع على عرش صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي بقيمة سوقية تتجاوز 4 تريليونات دولار، أمام تساؤلات بشأن أمن تقنياتها الحساسة وعلاقاتها التجارية في آسيا، في وقت تحتدم فيه المنافسة الأميركية الصينية على أشباه الموصلات المتقدمة.