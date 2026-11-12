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رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو للتأهب على الحدود مع الأردن

  • 12 نوفمبر 2026
  • 00:45
رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو للتأهب على الحدود مع الأردن
إيال زامير

خبرني  -  دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، إلى إبقاء القوات على الحدود مع الأردن في حالة تأهب عالية، معتبرا أن السيطرة على غور الأردن "عنصر أساسي" في الأمن القومي الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات زامير خلال جولة تفقد فيها، برفقة عدد من كبار القادة، مواقع عسكرية على طول الحدود والحاجز الجاري بناؤه ضمن نطاق مسؤولية الفرقة 96.

وبحث مع القادة التحديات التي تواجه قواتهم، ووجههم إلى تعزيز الجاهزية وحماية جميع السكان في المنطقة.

واعتبر زامير أن انتشار الفرقة في مواقع أمامية قبالة المستوطنات يجسد تطبيق الدروس التي استخلصها الجيش الإسرائيلي من هجوم السابع من أكتوبر.

وشدد على ضرورة استعداد القوات للتعامل مع التغيرات المفاجئة، إلى جانب الاعتماد على الإنذار الاستخباراتي، مضيفا: "علينا الحفاظ على درجة عالية من التأهب، واستباق التهديدات، وضمان حماية الحدود والمواطنين".

وخلال لقائه رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن ديفيد إلحاياني، ربط زامير بين أمن المنطقة وتعزيز الاستيطان والزراعة فيها.

ووصف الغور بأنه "الجدار الدفاعي الشرقي لدولة إسرائيل"، معتبرا أن التعاون بين الجيش الإٍسرائيلي والمجالس المحلية والمستوطنات ضروري لتعزيز السيطرة على المنطقة.

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