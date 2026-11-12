ترمب : إيران ستحتاج إلى نحو 25 عاما لإعادة بناء ما دمرته الحرب

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة حققت انتصارا عسكريا على إيران، لكنه شدد على أن واشنطن لن تكتفي بما وصفه بـ"نصر بنسبة 93%".

وأضاف ترمب خلال كلمته في مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى في ولاية فرجينيا، الأربعاء، أن الولايات المتحدة خاضت مواجهة قوية مع إيران وانتصرت، مشيراً إلى أن المسألة باتت تتعلق بتوقيت اتخاذ قرار إنهاء الحرب.

وتابع أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، مبينا أن إيران ستحتاج إلى نحو 25 عاما لإعادة بناء ما دمرته الحرب.

وأعرب ترمب عن أمله في ألا تضطر الولايات المتحدة إلى تدمير المزيد من المنشآت والأراضي الإيرانية، لافتاً إلى أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب ستتطلب الكثير من العمل.

وفي إشارة إلى مستقبل المواجهة، توقع ترمب انتهاء النزاع قريبا، معتبرا أن العالم سيكون أكثر أمنا وسلاما بعد انتهائه. كما قال إن الولايات المتحدة لم تبدأ الحرب مع إيران، بل إن طهران تخوض مواجهة مع واشنطن منذ عام 1979.

واعتبر أن التعامل مع هذا الملف كان ينبغي أن يتم منذ وقت طويل.