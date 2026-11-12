اكاديمي اردني يفوز بجائزة المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب في القاهرة

خبرني - فاز الأستاذ الدكتور محمد وهيب حسين، من الجامعة الهاشمية في الأردن، بجائزة المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب (المنبثق عن اتحاد الجامعات العربية) لعام 2026، في فرع الآثار والحضارات القديمة. وهي تعتبر ارفع جائزة في حقل الاثار في العالم العربي . ويذكر ان الدكتور وهيب حصل على جائزة الملك فيصل العالميه في هذا العام في المملكه العربيه السعوديه والتي تعتبر جائزة عالمية وصنفتها وموسوعة ويكبيديا على انها نوبل العرب .

وجاء الإعلان عن جائزة المجلس العربي خلال مؤتمر صحفي واعلان رسمي أقيم يوم الخميس الماضي(22 أكتوبر 2026) بالعاصمة المصرية القاهرة، شهد إعلان أسماء الفائزين بجوائز المجلس لعام 2026، والتي تهدف إلى تكريم التفوق العلمي والإبداع، والريادة، والتميز الأكاديمي والجدارة العلمية.

وحصل الدكتور وهيب على الجائزة – التي تحمل اسم الراحل الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري – والمخصصة لأفضل عمل علمي مفصل يبرز علاقة الوطن العربي بشبه الجزيرة العربية في مجال الآثار والحضارات القديمة؛ حيث حقق المركز الأول عن بحثه المتميز الميداني بعنوان: "طرق القوافل النبطية ما بين شمال الجزيرة العربية وجنوب بلاد الشام".

وأشادت لجنة التحكيم بالبحث لما تميز به من منهج علمي محكم، ودراسة ميدانية شاملة، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات الحديثة في التوثيق الأثري والتاريخي.حيث أنه شكل إضافة نوعية لحقل الدراسات التاريخية والأثرية؛ نظرًا لما تميز به من منهج تحليلي أسهم في رسم خرائط تفصيلية واستجلاء معالم العلاقة الحضارية والاقتصادية الرابطة بين شمال الجزيرة العربية وجنوب بلاد الشام، وكان الدكتور وهيب قد حصل على العديد من الجوائز المحليه والعالميه ، ومنها جائزة عبدالحميد شومان للشبان العرب عام 2000م ، وجائزة الملهمين العرب في دبي عام 2023 م ، وجائزة المنظمات السياحيه الايطاليه في مدينة بياتشنزا في ايطاليا عام2012 ، وجائزة القدس العربيه منوزارة الثقافه-اتحادالكتاب عام 2025 ،وجائزة التميز في الاداء العلمي في الجامعه الهاشميه عام 2008 ،وغيرها العديد من الجوائز البحثيه والعلميه التي نتج عنها اكتشافات جديده في حقل التراث والارث الحضاري .

