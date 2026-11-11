وزيرا الإدارة المحلية والزراعة يتفقدان الخدمات والمشاريع في ناعور والأغوار الوسطى

خبرني - تفقد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، يرافقه وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، اليوم الأربعاء، واقع الخدمات والمشاريع التنموية والبيئية في منطقتي بلدية ناعور الكبرى والأغوار الوسطى.

واستمع المصري خلال جولته في بلدية ناعور، من رئيس لجنة البلدية المهندس ماهر العدوان، ومدير مجلس خدمات محافظة العاصمة المهندس محمد البقور، إلى شرح حول سير العمل في مشاريع البنية التحتية وتعبيد الطرق ومستوى النظافة العامة.

وأكد المصري أن الملف البيئي والنظافة يشكلان أولوية قصوى لمقياس جودة الخدمات، موجها بدراسة مطالب الأهالي الخدمية ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي الأغوار الوسطى، تفقد الوزيران المصري والخريسات منطقة الفنادق، وكورنيش البحر الميت، والمناطق التنموية الممتدة من منطقة المغطس وصولاً إلى الفنادق؛ للاطلاع على واقع الخدمات والوقوف على الاحتياجات البيئية والميدانية.

وشارك في الجولة، رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة مادبا المهندس عماد عصفور، ومدير مديرية زراعة الشونة الجنوبية المهندس خليل العدوان، ورئيس مجلس الخدمات المشتركة للأغوار الوسطى المهندس تركي الصقور، ورئيس قسم الآليات في المجلس عدنان المعايعة.

وتأتي الجولة تنفيذاً للتوجيهات الحكومية بالتواصل الميداني المباشر، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارات للارتقاء بالخدمات البلدية والمحافظة على البيئة والمواقع السياحية والتنموية.