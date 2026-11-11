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إضراب عام يشل إسبانيا.. أزمة السكن تتصدر الغضب

  • 11 نوفمبر 2026
  • 23:19
إضراب عام يشل إسبانيا أزمة السكن تتصدر الغضب

خبرني - تتواصل الاحتجاجات والإضرابات في أنحاء إسبانيا، الأربعاء، في تحرك عمالي واسع يُعد الأول من نوعه منذ 14 عاماً، احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتراجع القدرة الشرائية للأجور، وسط اضطرابات في وسائل النقل وإغلاق متاجر ومصانع، واشتباكات بين محتجين والشرطة في عدد من المدن.

وبحسب تقديرات النقابات، شارك نحو 4 ملايين عامل في الإضراب الذي يستمر 24 ساعة، بدعم من أكبر اتحادين عماليين في البلاد، "اتحاد اللجان العمالية" (CCOO) و"الاتحاد العام للعمال" (UGT)، إلى جانب جمعيات المستأجرين ومنظمات مدنية. ويأتي التحرك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني).

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