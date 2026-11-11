النائب عطية يشارك بجلسة حوارية حول السلام العادل بين الشعوب

خبرني -قال النائب الدكتور خميس حسين عطية أن السلام العادل بين الشعوب لا يمكن أن يقوم على الاستسلام للأمر الواقع أو القبول بالظلم والاحتلال، مشدداً على أن السلام الحقيقي هو الذي يستند إلى الحق والعدالة واحترام سيادة الدول وكرامة الشعوب، ويعالج جذور الصراعات بدلاً من الاكتفاء بإخفاء نتائجها أو تأجيل انفجارها.

وقال عطية، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "السلام العادل بين الشعوب والتعايش المشترك" بحضور الدكتور صالح المطلق والدكتور محمد بركة، إن الحديث عن السلام في المنطقة العربية لا يمكن أن ينفصل عن القضية الفلسطينية، التي تمثل جوهر الصراع في المنطقة والاختبار الحقيقي لمدى جدية المجتمع الدولي في احترام العدالة وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الموقف الأردني، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ثابت في رفض الاحتلال والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية.

وأضاف أن مسؤولية البرلمانات لا تتوقف عند التشريع والرقابة، بل تمتد إلى الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن القضايا العادلة وبناء جسور التواصل بين الشعوب، وممارسة الضغط السياسي والأخلاقي من أجل احترام القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.

وأكد ضرورة استثمار العلاقات البرلمانية والدولية لإيصال صوت الشعوب والدفاع عن حقوقها، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.