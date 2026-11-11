مشروبات يومية تحتوي على سكر أكثر من الدونات.. تعرف عليها

خبرني - قد تبدو بعض المشروبات اليومية خياراً أخف من الحلويات، لكنها قد تحتوي على كميات من السكر تفوق تلك الموجودة في الدونات المغطاة بالسكر، وهو ما يجعلها مصدراً غير متوقع للسكريات في النظام الغذائي.

وتحتوي قطعة الدونات المغطاة بالسكر على نحو 18 غراماً من السكر، أي ما يعادل 4.5 ملاعق صغيرة تقريباً. في المقابل، قد تصل كمية السكر في بعض المشروبات إلى عدة أضعاف هذا الرقم، بحسب تقرير نشره موقع "Health".

1. العصائر المخفوقة

قد يبدو السموذي خياراً صحياً وسريعاً، خصوصاً عندما يحتوي على الفاكهة ومنتجات الألبان، لكن بعض الأنواع الجاهزة تحتوي على كميات مرتفعة من السكر.

فعلى سبيل المثال، يوفر الحجم الكبير من سموذي الأناناس "ألوها" لدى سلسلة "جامبا جوس" نحو 96 غراماً من السكر. ورغم أن جزءاً من هذه الكمية يأتي طبيعياً من الفاكهة، فإن بعض الأنواع قد تحتوي أيضاً على سكريات مضافة.

ويمكن الحصول على بديل أفضل من خلال تحضير السموذي في المنزل باستخدام الفاكهة الطازجة أو المجمدة والزبادي اليوناني، وتجنب إضافة المحليات والشراب السكري.

2. القهوة المنكّهة

تختلف القهوة السوداء عن مشروبات القهوة المحضّرة بالشراب المنكّه والكريمة المخفوقة. فبينما تكون القهوة السادة منخفضة السعرات، قد تتحول بعض المشروبات إلى مصدر كبير للسكر.

ويحتوي مشروب "كاراميل ريبون كرانش فرابتشينو" بالحجم الكبير من "ستاربكس" على نحو 60 غراماً من السكر.

وللحصول على بديل أفضل، اختر القهوة السادة أو أضف إليها الحليب غير المحلّى والقرفة، وقلّل الشراب المنكّه والكريمة المخفوقة.

3. الشاي المثلج

قد يكون الشاي المثلج المحلّى مشروباً منعشاً، لكنه ليس بالضرورة خياراً خفيفاً. فزجاجة شاي "بيور ليف" بحجم 18.5 أونصة تحتوي على 42 غراماً من السكر المضاف، أي ما يعادل نحو 10.5 ملاعق صغيرة.

والبديل الأفضل هو الشاي غير المحلّى، ويمكنك إضافة شرائح الليمون أو الفاكهة الطازجة لتحسين مذاقه دون زيادة كبيرة في السكر.

4. مشروبات الطاقة

لا تقتصر مكونات مشروبات الطاقة على الكافيين والمنبهات، إذ تحتوي أنواع كثيرة منها على كميات مرتفعة من السكر أيضاً.

وتضم عبوة بحجم 16 أونصة نحو 63 غراماً من السكر المضاف، إلى جانب 160 ملليغراماً من الكافيين. وقد يؤدي الإفراط في تناول السكر والكافيين إلى زيادة الشعور بالتوتر والقلق واضطراب النوم.

وإذا كنت تبحث عن تنبيه دون جرعة كبيرة من السكر، يمكنك اختيار القهوة أو الشاي غير المحلّى، مع الانتباه إلى إجمالي استهلاك الكافيين.

5. مشروبات الرياضة

صُممت مشروبات الرياضيين لتعويض السوائل والأملاح والكربوهيدرات المفقودة خلال التمارين الطويلة والشديدة، لكنها ليست ضرورية لمعظم الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً بدنياً معتدلاً.

وقد تحتوي زجاجة بحجم 28 أونصة على نحو 48 غراماً من السكر المضاف، أي ما يعادل 12 ملعقة صغيرة.

ويكفي الماء عادةً للحفاظ على الترطيب خلال التمارين اليومية المعتادة، بينما يمكن للرياضيين الذين يخوضون تدريبات طويلة أو شديدة الاستفادة من مشروبات تعويض السوائل وفقاً لاحتياجاتهم.

كيف تقلل السكر دون التخلي عن مشروباتك المفضلة؟

لا يتطلب تقليل السكر الامتناع عن كل المشروبات التي تحبها، بل يبدأ بالانتباه إلى الملصقات الغذائية وحجم الحصة، واختيار الأنواع غير المحلّاة أو الأقل سكراً. فالمشروبات السائلة قد تضيف كميات كبيرة من السكر إلى النظام الغذائي دون أن تمنح إحساساً بالشبع يعادل ما توفره الأطعمة الصلبة.