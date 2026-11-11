نعيم قاسم: نرفض نزع سلاح حزب الله ونحن تحت الاحتلال

خبرني - أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الأربعاء، رفض نزع سلاح المقاومة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ودعا السلطات اللبنانية إلى التراجع عن اتفاق الإطار مع إسرائيل.

وقال قاسم، خلال كلمة بمناسبة يوم الشهيد، إنه "لا حصرية لسلاح المقاومة، ولا ضبط ولا منع ولا نزع لسلاح المقاومة تحت سقف الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا أن الحزب مستعد لمناقشة موضوع السلاح بعد الانسحاب الإسرائيلي ووقف ما وصفه بالوصاية الخارجية.

وطالب الدولة بتمكين الجيش من مواجهة إسرائيل، ودعمه من الموازنة العامة بدلا من المساعدات الخارجية المشروطة. وشدد على ضرورة استمرار المقاومة واستعدادها للقتال عند الحاجة، معتبرا أن الأولوية هي لوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب وعودة النازحين وإعادة الإعمار.

وانتقد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أنه منح الجانب الإسرائيلي كل ما يريده دون مقابل، ودعا الحكومة إلى التراجع عنه. وأشار إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، والقرار الدولي 1701 واتفاق الهدنة باعتبارها مرجعيات قائمة.

وفي المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأربعاء، أن بسط سلطة الدولة يشمل حصر السلاح بيدها ودعم الجيش وتأمين احتياجات سكان الجنوب، في موقف يجدد تمسك الرئاسة بحصرية السلاح.

وانتقد قاسم بيان سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان، واعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية، مطالبا وزارة الخارجية باستدعاء ممثليها وتحذيرهم. وكانت السفارات الخمس قد دعت في 5 نوفمبر إلى تحقيق قضائي مستقل في قضية متفجرات ضهر البيدر، وأكدت دعمها حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة.

وفي بيان الأربعاء، أكد وزراء خارجية مجموعة السبع دعم اتفاق الإطار والقرار 1701، ودعوا إلى نزع سلاح الجماعات غير الحكومية، وفي مقدمها حزب الله، وتنفيذ الترتيبات الأمنية والانسحاب الإسرائيلي التدريجي.

وأفادت تقارير محلية الأربعاء بقصف إسرائيلي لبلدات في جنوب لبنان، بينها القنطرة والخيام، وهدم مبان قرب عيناتا.

واتهم قاسم واشنطن بدعم إسرائيل، ورأى أن الصراع بدأ عام 1948، لا بحرب إسناد غزة، وتحدث عن 250 ألف قتيل وجريح في القطاع. واستشهد بتقرير أممي قال إنه حذر من التطهير العرقي للشيعة جنوب لبنان، معتبرا أن المقاومة منعت تقدم إسرائيل إلى صيدا وإقامة مستوطنات.

وقال إن التفاهم الإيراني الأمريكي خفّض التصعيد، وإن إيران ستكون محورية في المنطقة. ودعا دول الخليج للتفاهم معها ووقف الحرب في اليمن، ورأى في خسارة الجمهوريين وتراجع نتنياهو تطورا إيجابيا.

واستشهد باستطلاع للمركز الاستشاري أجري في البيئة الشيعية قبل مرحلة الإيواء، أظهر بحسب قوله أن 82% يعدون وقف الهجمات أولوية، و90% يعتبرون المقاومة ضرورة، و84% يؤيدون السلاح للردع، و86% يرون اتفاق الإطار مضرا بالمصلحة الوطنية.

واستذكر أحمد قصير، الذي اختير يومُ استشهاده لإحياء المناسبة، وأسرته التي قدمت خمسة شهداء، وحيّا الجرحى والأسرى والمفقودين وعائلاتهم، ودعا إلى إعادة الإعمار واسترداد أموال المودعين وتحسين المعيشة.