كوب الشاي قد يربك علاجك.. 7 أدوية تستدعي الحذر

خبرني - رغم أن الشاي والمشروبات العشبية تبدو خيارات صحية، فإن تناول بعضها بالتزامن مع أدوية معينة قد يؤثر في امتصاص الدواء أو طريقة تكسيره داخل الجسم، ما قد يغيّر فاعليته أو يزيد احتمال ظهور آثاره الجانبية.

ولا يعني ذلك أن جميع أنواع الشاي تتداخل مع الأدوية، لكن معرفة هذه التفاعلات مهمة، خصوصاً لدى من يتناولون علاجات بانتظام أو يستخدمون المكملات العشبية.

وفيما يلي سبعة أدوية تجنب تناولها مع المشروبات العشبية، وفقاً لما نقله تقرير نشره موقع "Health".



1. الأسبرين.. واحتمال زيادة النزيف

قد تزيد بعض الأعشاب، مثل الجنكة بيلوبا والزنجبيل والتوت البري، من احتمالات النزيف عند تناولها مع الأسبرين، الذي يقلل قدرة الصفائح الدموية على التكتل، ويبطئ عملية تخثر الدم.

ويستدعي ذلك الحذر، خصوصاً لدى من يتناولون الأسبرين بانتظام أو يستخدمون جرعات مرتفعة من هذه الأعشاب، إذ قد يرتفع خطر النزيف، بما في ذلك نزيف الجهاز الهضمي.

2. الشاي والحديد.. مشكلة في الامتصاص

يحتوي الشاي الأسود والأخضر على مركبات تسمى التانينات، يمكنها الارتباط بالحديد الموجود في الطعام، وتقليل امتصاص الجسم له. وقد يكون ذلك مهماً لدى النساء خلال الحمل والحيض وبعد الولادة، وكذلك لدى الأشخاص الأكثر عرضة لنقص الحديد.

ويمكن تقليل هذا التأثير بتجنب شرب الشاي مع الوجبات أو مكملات الحديد، وترك فاصل زمني بينهما. ويُفضّل سؤال الطبيب أو الصيدلاني عن التوقيت المناسب لتناول المكملات.

3. الشاي الأخضر وحمض الفوليك

تشير أبحاث إلى أن بعض مركبات الشاي الأخضر، ومنها الكاتيكينات، قد تؤثر في امتصاص الفولات أو مستوياته في الجسم. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة خلال الحمل، لأن حمض الفوليك ضروري لنمو الجهاز العصبي للجنين، ويساعد تناوله بالجرعة الموصى بها على تقليل خطر عيوب الأنبوب العصبي، ومنها السنسنة المشقوقة.

لذلك، ينبغي للحوامل عدم الإفراط في تناول مستخلصات الشاي الأخضر أو المكملات العشبية دون استشارة الطبيب.

4. الباراسيتامول.. انتبه إلى الكبد

قد تتداخل بعض الأعشاب، مثل الكافا والكركديه، مع طريقة تعامل الجسم مع الأسيتامينوفين، المعروف باسم الباراسيتامول. ويثير الجمع بين الكافا والباراسيتامول قلقاً خاصاً بسبب احتمال زيادة العبء على الكبد، خصوصاً مع الجرعات المرتفعة أو الاستخدام المتكرر.

كما أشارت أبحاث إلى احتمال تأثير الكركديه في سرعة تخلص الجسم من الدواء، لكن الأدلة لا تكفي لتحديد فاصل زمني ثابت يضمن تجنب التداخل.

5. أوميبرازول.. تداخلات محتملة

قد تؤثر بعض المستخلصات العشبية، مثل الجنكة بيلوبا والهيدراستس والزنجبيل، في الإنزيمات التي تتعامل مع الأدوية داخل الجسم، وهو ما قد يغيّر مستويات الأوميبرازول، المستخدم لعلاج ارتجاع المريء وحرقة المعدة.

وتختلف قوة الأدلة على هذه التداخلات، لذلك لا ينبغي افتراض أن تناول هذه الأعشاب سيؤدي حتماً إلى إضعاف الدواء أو زيادة آثاره الجانبية.

6. حبوب منع الحمل

تُعرف نبتة سانت جون، أو العرن المثقوب، بقدرتها على التأثير في إنزيمات الكبد التي تكسر عدداً من الأدوية، ومنها بعض وسائل منع الحمل الهرمونية. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض فاعليتها، لذلك يُنصح بتجنب استخدامها مع هذه الوسائل دون استشارة مختص.

7. أدوية الحساسية

أما بالنسبة إلى أدوية الحساسية، مثل "أليغرا" (فيكسوفينادين)، فتشير بعض المعلومات إلى احتمال تداخلها مع أعشاب معينة، لكن لا تتوافر أدلة كافية لتعميم هذا التأثير على جميع أنواع الشاي العشبي.

كيف تتجنب التداخلات؟

لتقليل المخاطر، يُنصح بتناول الأدوية مع الماء، لا الشاي أو المشروبات العشبية، وإبلاغ الطبيب أو الصيدلاني بكل الأعشاب والمكملات المستخدمة. ولا يكفي دائماً الفصل بين موعد الدواء وموعد الشاي بساعة، لأن بعض التداخلات تتعلق بإنزيمات الكبد وقد يستمر تأثيرها مدة أطول.

كذلك، لا تتوقف عن دواء موصوف أو تستبدل علاجاً بمشروب عشبي من تلقاء نفسك. وإذا كنت تتناول أدوية بانتظام، فاستشر الصيدلاني قبل إدخال أي مستخلص عشبي جديد إلى روتينك اليومي.