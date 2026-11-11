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فينيسيوس يدعو طفلا سودانيا لحضور مباراة ريال مدريد

  • 11 نوفمبر 2026
  • 22:42
فينيسيوس يدعو طفلا سودانيا لحضور مباراة ريال مدريد

خبرني - وجه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد دعوة لطفل سوداني فقد قدميه خلال الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، لحضور مباراة للفريق على ملعب "سانتياغو برنابيو".

والتقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" بالطفل السوداني زاهر الذي فقد قدميه خلال الحرب الدائرة في السودان العام الماضي، وتحدث لها عن حبه للاعب البرازيلي.

وأوصلت "بي.بي.سي" رسالة زاهر (13 عاماً) إلى فينيسيوس الذي رد برسالة نشرها على حسابه الرسمي في "إنستغرام" يوم الأربعاء قائلاً: مرحبا زاهر، لقد علمت بقصتك وأدرك حجم الصعوبات التي واجهتها خلال الفترة الماضية. لكنني أثق بقدرتك على الاستفادة من ساقيك الاصطناعيتين الجديدتين وأن تعود لممارسة كرة القدم وأن تجد السعادة التي تستحقها.

وختم اللاعب: أود دعوتك لحضور إحدى مباريات ريال مدريد ويمكننا قضاء اليوم معاً.

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