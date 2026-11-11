غوارديولا بديل بوتشيتينو لقيادة منتخب أميركا

خبرني - يستهدف الاتحاد الأميركي لكرة القدم التعاقد مع الإسباني جوسيب غوارديولا في حال رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بحسب الأنباء.

ووفقاً لمصادر كشفها "الأثليتك"، فإن الاتحاد الأميركي ناقش بالفعل اسم غوارديولا تحسباً لرحيل بوتشيتينو عن منصبه من أجل تولي تدريب مانشستر يونايتد.

ويُعد بوتشيتينو المرشح المفضل لإدارة النادي الإنجليزي لخلافة مايكل كاريك في حال قرر المسؤولون إجراء تغيير على رأس الجهاز الفني، وفي حال مغادرته، سيسعى الاتحاد الأميركي لإقناع غوارديولا بخوض تجربته الأولى في عالم المنتخبات الوطنية بعد مسيرة حافلة بالنجاحات مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

وكان غوارديولا رفض في وقت سابق من العام تدريب المنتخب الإيطالي، وقال حينها رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاغو لصحيفة "لا ريبوبليكا": بيب كان صريحاً للغاية، لقد قرر أخذ فترة راحة، جزئياً لأسباب عائلية، ولو كان سيتولى مهمة ما، لكان فعل ذلك معنا.

ويرتبط غوارديولا بعلاقة قديمة مع الكرة الأميركية، إذ سبق أن أجرى محادثات مع الاتحاد الأميركي وأبدى مراراً اهتمامه بالعمل في الولايات المتحدة، كما أمضى عاماً كاملاً في نيويورك بعد رحيله عن برشلونة عام 2012، وتحدث في مناسبات عدة بإيجابية عن فكرة تدريب المنتخب الأميركي.

وعقب تعيين بوتشيتينو مدرباً للمنتخب الأميركي عام 2024، أبان غوارديولا: الولايات المتحدة مشروع مثير للاهتمام، ومحاولة بناء برنامج يمتد لسنوات طويلة والارتقاء بالمنتخب إلى مستوى أعلى أمر جذاب للغاية، الإمكانات الموجودة في الولايات المتحدة هائلة بالنظر إلى عدد السكان والاهتمام بالرياضة وغيرها من العوامل.

ويعود اهتمام الاتحاد الأميركي بغوارديولا إلى سنوات عديدة، إذ تربطه علاقة جيدة بالرئيس السابق للاتحاد سونيل غولاتي، الذي سبق أن لمح إلى إمكانية تدريبه للمنتخب يوماً ما. وخلال عملية البحث عن مدرب بعد كأس العالم 2022، تواصل الاتحاد أيضاً مع غوارديولا والألماني يورغن كلوب، قبل أن يستقر في النهاية على تعيين بوتشيتينو عام 2024.

في الوقت الحالي، لا يزال بوتشيتينو يقود المنتخب الأمريكي ويشرف على الاستعدادات لمواجهتي هايتي في ربع نهائي دوري أمم الكونكاكاف، ومن المتوقع أن يستمر في منصبه خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وفي حال رحيله، فسيكون أمام الاتحاد الأمريكي نحو أربعة أشهر فقط لإتمام عملية البحث عن مدرب جديد قبل استئناف المباريات الرسمية للمنتخب في مارس المقبل، بالإضافة إلى معسكر محلي مرتقب في ديسمبر خارج مواعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان غوارديولا قد غادر مانشستر سيتي هذا الصيف بعد عقد كامل قاد خلاله النادي إلى ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي وخمسة ألقاب في كأس الرابطة، إلى جانب التتويج التاريخي الأول بدوري أبطال أوروبا.