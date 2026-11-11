متى تتناول المغنيسيوم؟.. التوقيت المناسب قد يصنع فرقاً في فوائده

خبرني - لا يقتصر الاهتمام بمكملات المغنيسيوم على اختيار النوع أو الجرعة المناسبة، بل يمتد إلى توقيت تناولها أيضاً. فهل الأفضل تناولها صباحاً أم خلال النهار أم قبل النوم؟ الإجابة تعتمد إلى حد كبير على الهدف من استخدامها، إذ قد يختلف التوقيت المناسب لدعم النوم عن ذلك الذي يستهدف تحسين الأداء الرياضي أو تخفيف الإمساك.

ورغم تعدد الفوائد المحتملة لهذا المعدن، لا توجد أدلة علمية قاطعة تحدد ساعة مثالية لتناوله. ويظل الانتظام والالتزام بتعليمات الطبيب العاملين الأهم، إلى جانب اختيار النوع المناسب وملاءمة موعد تناوله لروتينك اليومي، بحسب تقرير نشره موقع "verywell health".



صباحاً.. لدعم المزاج وتقليل التوتر

قد يكون الصباح خياراً عملياً للأشخاص الذين يسعون إلى الالتزام بتناول المغنيسيوم يومياً، خصوصاً أن ربط المكمل بروتين الإفطار قد يساعد على عدم نسيان الجرعة.

وتشير أبحاث إلى دور محتمل للمغنيسيوم في دعم وظائف الجهاز العصبي وتنظيم الإشارات المرتبطة بالمزاج، ما قد يساعد على تخفيف القلق والتوتر. كما ربطت دراسات بين انخفاض مستوياته وزيادة أعراض الضغط النفسي وشد العضلات.

السيطرة على الصداع النصفي

ويُستخدم المغنيسيوم أيضاً ضمن بعض الاستراتيجيات المساعدة للسيطرة على الصداع النصفي، خاصة المرتبط بالدورة الشهرية. لكن الاستفادة منه تعتمد على الحالة الصحية والجرعة، ولا يعني ذلك أن تناوله صباحاً يجعله أكثر فاعلية.

أما في حالات الإمساك، فقد يكون الصباح مناسباً لبعض الأشخاص، خصوصاً عند استخدام سيترات المغنيسيوم، الذي قد يبدأ تأثيره الملين خلال 30 دقيقة إلى 6 ساعات، ما يجعله أقل ملاءمة قبل النوم.

خلال النهار.. لدعم النشاط واستشفاء العضلات

بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، قد يكون تناول المغنيسيوم بالقرب من موعد التمرين خياراً يستحق النظر، نظراً إلى دوره في إنتاج الطاقة واستقلاب الغلوكوز ووظائف العضلات.

وتشير دراسات، معظمها أولية أو أُجري على الحيوانات، إلى أن المغنيسيوم قد يساعد على تحسين توافر الغلوكوز وتقليل تراكم اللاكتات أثناء النشاط البدني، لكن مدى تحقق هذه التأثيرات لدى البشر لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

تخفيف ألم العضلات

كذلك قد يساعد المكمل على تخفيف ألم العضلات بعد التمرين. ففي إحدى الدراسات، ارتبط تناول 350 ملغ من المغنيسيوم يومياً لمدة 10 أيام بانخفاض ألم العضلات وتحسن الاستشفاء مقارنة بالدواء الوهمي.

ومن الأفضل تناوله مع وجبة أو وجبة خفيفة إذا كان يسبب اضطرابات هضمية، مثل الإسهال أو ألم المعدة.

قبل النوم.. خيار لمن يبحث عن نوم أفضل

يفضل بعض الأشخاص تناول المغنيسيوم مساءً، اعتقاداً بأنه يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم. وتشير أبحاث إلى احتمال مساهمته في تنظيم الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

ومن الأنواع التي تحظى بالاهتمام في هذا السياق غليسينات المغنيسيوم وثريونات المغنيسيوم، لكن الأدلة المتاحة لا تكفي للجزم بأن أحدهما يتفوق على الآخر في تحسين النوم.

تشنجات الساقين

وقد يكون المساء مناسباً أيضاً لمن يعانون تشنجات الساقين الليلية. ففي تجربة سريرية شملت 175 شخصاً، ساعد تناول 226 ملغ من أكسيد المغنيسيوم أحادي الهيدرات قبل النوم لمدة 60 يوماً على تقليل نوبات التشنج مقارنة بالدواء الوهمي.

أما الأشخاص الذين يستخدمون المغنيسيوم لعلاج الإمساك، فقد يجدون أن تناوله مساءً يساعد على حدوث حركة الأمعاء في الصباح، بحسب نوع المكمل واستجابة الجسم له.

أدوية ومكملات قد تتداخل مع المغنيسيوم

لا يقل الانتباه إلى التداخلات الدوائية أهمية عن اختيار موعد تناول المغنيسيوم، إذ يمكن أن يؤثر في امتصاص بعض الأدوية والمكملات، أو يتأثر بها.

ويُنصح بالفصل بينه وبين بعض المضادات الحيوية، مثل الدوكسيسيكلين والسيبروفلوكساسين والليفوفلوكساسين، وكذلك أدوية هشاشة العظام من فئة البيسفوسفونات، مثل أليندرونات وريزدرونات، وفق الفواصل الزمنية المحددة في النشرة الدوائية أو تعليمات الصيدلي.

كما قد يتداخل تناوله في الوقت نفسه مع مكملات الكالسيوم والزنك، لذلك من الأفضل مراجعة الطبيب أو الصيدلي لتحديد جدول مناسب، خاصة عند استخدام أكثر من مكمل غذائي.

الانتظام أهم من التوقيت

وفي النهاية، لا توجد ساعة سحرية لتناول المغنيسيوم. فإذا كان هدفك تحسين النوم، فقد يناسبك المساء، وإذا كنت تبحث عن دعم نشاطك الرياضي فقد تختار وقتاً قريباً من التمرين. لكن الأهم هو الانتظام، وعدم تجاوز الجرعات الموصى بها، واستشارة الطبيب قبل استخدام المكملات، خصوصاً إذا كنت تتناول أدوية بانتظام.