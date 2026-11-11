اكتشاف مفاجئ.. سلاح خفي داخل جهاز المناعة يقتل الخلايا السرطانية

خبرني - كشف باحثون في جامعة ميشيغان الأميركية عن وظيفة غير متوقعة لبروتين مناعي يُعرف باسم "البيرفورين"، إذ تبين أنه لا يقتصر على فتح ثقوب في أغشية الخلايا السرطانية لتمكين إنزيمات مناعية من مهاجمتها، بل يستطيع قتل هذه الخلايا بمفرده.

وتعيد النتائج، المنشورة في مجلة "Cell"، النظر في فهم العلماء لآليات دفاع الجهاز المناعي ضد السرطان، بعدما أظهرت أن البروتين قادر على تحفيز موت الخلايا الورمية حتى في غياب الإنزيمات التي كان يُعتقد أنها المسؤولة الرئيسية عن تدميرها.

وينتج "البيرفورين" عن طريق الخلايا التائية والخلايا القاتلة الطبيعية (NK)، ويؤدي دوراً أساسياً في مهاجمة الخلايا المصابة والسرطانية.

كيف يقتل "البيرفورين" الخلايا السرطانية؟

لطالما اعتقد العلماء أن وظيفة هذا البروتين تقتصر على إحداث ثقوب في غشاء الخلية المستهدفة، بما يسمح لإنزيمات تُعرف باسم "الغرانزيمات" بالدخول إليها وإطلاق عملية موتها.

لكن الدراسة الجديدة كشفت أن "البيرفورين" يستطيع تنفيذ المهمة بصورة مستقلة. واستخدم الباحثون تجارب جينية وكيميائية حيوية على خلايا مزروعة مخبرياً، إلى جانب دراسات على الفئران وتحليل بيانات مرضى السرطان، لاختبار الدور الفعلي للبروتين.

وقال الأستاذ بجامعة ميشيغان والمؤلف الرئيسي المشارك للدراسة، ويبينغ زو، إن النتائج أظهرت قدرة "البيرفورين" على قتل الخلايا الورمية دون الحاجة إلى الغرانزيمات الرئيسية.

"الموت الحديدي".. آلية التدمير غير المتوقعة

أرجع الباحثون هذه القدرة إلى عملية تُعرف باسم "الموت الحديدي" (Ferroptosis)، وهي شكل من موت الخلايا يعتمد على تراكم الحديد داخلها، وما ينتج عنه من تلف تأكسدي للدهون.

وأظهرت التجارب أن "البيرفورين" يعطل امتصاص الخلايا السرطانية للحديد، ما يؤدي إلى تراكمه داخلها، بما في ذلك الميتوكوندريا المسؤولة عن إنتاج الطاقة.

أكسدة الدهون

ويحفز هذا التراكم أكسدة الدهون الموجودة في الأغشية الخلوية، فتتكون مركبات ضارة تُعرف باسم بيروكسيدات الدهون، وتؤدي زيادتها إلى تلف الأغشية وموت الخلية.

وتختلف هذه الآلية عن "الاستماتة" التي تحفزها إنزيمات الغرانزيم، وعن "الموت الالتهابي" الذي يرتبط باستجابات التهابية داخل الخلايا.

تحذير من زيادة تناول الحديد

وفي تجارب على الفئران، لاحظ الباحثون تباطؤ نمو الأورام لدى الحيوانات التي تناولت نظاماً غذائياً غنياً بالحديد، وذلك في سياق ارتباط التأثير بمستويات التعبير عن بروتين «البيرفورين».

لكن الباحثين حذروا من اعتبار هذه النتيجة مبرراً لزيادة تناول الحديد، إذ قد تستفيد بعض أنواع السرطان من وفرة هذا العنصر، بما قد يؤدي إلى تسريع نموها بدلاً من إبطائه.

هل يمهد الاكتشاف لتطوير العلاج المناعي؟

أظهرت بيانات المرضى أن ارتفاع مستويات التعبير عن "البيرفورين" ارتبط بتحسن فرص البقاء على قيد الحياة والاستجابة لمثبطات نقاط التفتيش المناعية، وهي علاجات تساعد الجهاز المناعي على استعادة قدرته على مهاجمة الأورام.

لكن الباحثين شددوا على أن هذه النتائج تشير إلى ارتباط إحصائي، ولا تثبت أن ارتفاع البروتين هو السبب المباشر لتحسن الاستجابة العلاجية.

النتائج في مرحلة البحث العلمي

ويرى الفريق أن فهم العوامل التي تجعل الخلايا السرطانية أكثر حساسية لتأثير "البيرفورين" قد يساعد مستقبلاً على تطوير استراتيجيات تعزز فاعلية العلاج المناعي.

ولا تزال النتائج في مرحلة البحث العلمي، إذ يخطط الباحثون لدراسة آليات الموت الخلوي بصورة أعمق، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان استغلال هذا المسار في علاجات مستقبلية للسرطان.