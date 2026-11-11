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الكرمل وعجلون إلى دوري الدرجة الأولى

  • 11 نوفمبر 2026
  • 22:28
الكرمل وعجلون إلى دوري الدرجة الأولى

خبرني - تأهل فريقا الكرمل وعجلون إلى دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل، بعد اجتيازهما الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الثانية لموسم 2026/2027، ليضربا موعدا في المباراة النهائية لتحديد بطل المسابقة.

وجاء تأهل الكرمل بعد تعادله مع الطرة دون أهداف في مباراة الذهاب، قبل أن يحقق الفوز إيابا بهدفين دون مقابل، فيما حجز عجلون مقعده في النهائي بعد خسارته أمام شباب الحسين بهدف دون مقابل ذهابا، وفوزه إيابا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يحسم بطاقة التأهل لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

وحسب نظام البطولة، يتأهل الفريقان الفائزان في مباراتي الدور نصف النهائي إلى دوري الدرجة الأولى مباشرة، على أن إقامة المباراة النهائية بينهما لتحديد بطل دوري الدرجة الثانية للموسم الحالي.

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