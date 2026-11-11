*
الاربعاء: 11 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

البرلمان السويدي يقر إجراء تعديلات دستورية تتيح سحب الجنسية

  • 11 نوفمبر 2026
  • 22:27
البرلمان السويدي يقر إجراء تعديلات دستورية تتيح سحب الجنسية

خبرني - أقر البرلمان السويدي، اليوم الأربعاء، إجراء تعديلات دستورية تفتح الباب أمام سحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية في حالات محددة.
وأوضح البرلمان السويدي أن "التعديلات الدستورية تتيح سحب الجنسية في سن قانونية محددة إذا حصل الشخص عليها بناءً على معلومات أو أسس غير صحيحة، أو إذا أُدين بجرائم تلحق ضرراً جسيماً بالمصالح الحيوية للسويد".
وأضاف أنه "أقرّ أيضاً تعديلات لتكريس الحق في الإجهاض دستورياً، والسماح بفرض قيود على الجمعيات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعصابات الإجرامية".
وحظيت التعديلات بتأييد 292 نائباً مقابل معارضة 51 نائباً، فيما غاب 6 نواب عن التصويت.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

موسكو: اتفاق على تبادل واسع للأسرى مع كييف
موسكو: اتفاق على تبادل واسع للأسرى مع كييف
  • 2026-11-11 23:34
إضراب عام يشل إسبانيا.. أزمة السكن تتصدر الغضب
إضراب عام يشل إسبانيا.. أزمة السكن تتصدر الغضب
  • 2026-11-11 23:19
نعيم قاسم: نرفض نزع سلاح حزب الله ونحن تحت الاحتلال
نعيم قاسم: نرفض نزع سلاح حزب الله ونحن تحت الاحتلال
  • 2026-11-11 23:11
الجيش الأميركي: ساعدنا 4 آلاف سفينة على عبور هرمز
الجيش الأميركي: ساعدنا 4 آلاف سفينة على عبور هرمز
  • 2026-11-11 22:15
ترمب: انتصرنا على إيران بنسبة 93%.. والحرب ستنتهي قريباً
ترمب: انتصرنا على إيران بنسبة 93%.. والحرب ستنتهي قريباً
  • 2026-11-11 22:05
أهالي الجنوب السوري قلقون.. أكثر من 30 شخصا خطفتهم إسرائيل
أهالي الجنوب السوري قلقون.. أكثر من 30 شخصا خطفتهم إسرائيل
  • 2026-11-11 22:01