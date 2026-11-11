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  • الحراسيس يستقبل سفيري اليونان والاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الأردن

الحراسيس يستقبل سفيري اليونان والاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الأردن

  • 11 نوفمبر 2026
  • 22:19
الحراسيس يستقبل سفيري اليونان والاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الأردن

خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الأربعاء، في القيادة العامة، سفيرة الجمهورية اليونانية إيرين ريغا، وسفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف، المعتمدين لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاءين بحث آفاق التعاون المشترك، وتطوير الشراكة الدفاعية، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والتدريبية، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، استقبل اللواء الركن الحراسيس رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في الأردن، فاطمة نصرت غزالي، وبحث معها مجالات التعاون والتنسيق في القضايا المرتبطة بالهجرة والجهود الإنسانية والإغاثية، وسبل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات، بما يدعم الاستجابة للتحديات الإنسانية.

من جهتهم، أعرب السفراء ورئيسة البعثة عن اعتزازهم بمستوى العلاقات التي تجمع بلدانهم بالمملكة الأردنية الهاشمية، مثمنين الدور المحوري الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحضر اللقاءات عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، والملحق الدفاعي اليوناني.

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