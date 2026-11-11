دوري الأمم الأوروبية: دي لا فوينتي متفائل بإمكانية مشاركة جمال أمام إنكلترا

خبرني - كان مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي متفائلا الأربعاء إزاء إمكانية مشاركة جناح برشلونة لامين جمال أمام إنكلترا الأحد في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسيغيب الجناح البالغ 19 عاما عن مباراة أبطال العالم في براغ أمام تشيكيا الخميس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، بسبب مشكلة في الركبة لكنه سيلتحق بالمنتخب بعد هذه المباراة.

وشارك جمال مع برشلونة في الفوز على أتلتيكو مدريد 2-1 الأحد ضمن الدوري الإسباني، قبل أن يعلن المنتخب الإسباني الاثنين أنه لن يسافر لمواجهة تشيكيا في مباراة هامشية لأبطال العالم الذين حسموا تأهلهم إلى ربع النهائي قبل الجولتين الأخيرتين.

وقال دي لا فوينتي "تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة، وشعر بانزعاج في إحدى ركبتيه. خضع للعلاج المعتاد وفحص الأشعة في برشلونة، وأظهر الفحص وجود التهاب وتجمع للسوائل في الركبة، ما استدعى حصوله على الراحة".

وأضاف "هناك علاقة ممتازة بين جهازنا الطبي والجهاز الطبي الخاص به، وقد قررت تجنب سفره إلى هنا من دون معرفة ما إذا كان سيكون في وضع يسمح له باللعب".

وأوضح المدرب أنه تحدث مع الجناح الشاب، وأن مؤشرات تعافيه تبدو إيجابية قبل استقبال إنكلترا في مدريد الأحد.

وتابع دي لا فوينتي "يخضع لسلسلة من التمارين مع اختصاصي العلاج الفيزيائي ومع النادي، وكل المؤشرات تدل على أن التعافي يسير بشكل جيد".

وأضاف "نعتقد، وأنا متفائل، بأنه سيكون معنا الجمعة".

مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، خلال مؤتمر صحفي قبيل المباراة التي ستجمع فريقه بمنتخب التشيك ضمن دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. 11 تشرين الثاني 2026. (أ ف ب)

ورفض دي لا فوينتي فكرة تمتع جمال الذي حل ثالثا في التصويت على جائزة الكرة الذهبية في تشرين الأول، بأي امتيازات خاصة مقارنة بزملائه في المنتخب الإسباني.

وقال "لا يتمتع بأي امتيازات، وزملاؤه يتعاملون مع الأمر بهدوء لأننا نعامل الجميع بالطريقة نفسها"، مضيفا "في ظروف مماثلة، كنا سنتخذ القرار نفسه تماما مع أي لاعب آخر، واللاعبون يدركون ذلك".

ولم يتعرض فريق دي لا فوينتي لأي خسارة في آخر 43 مباراة رسمية، ما يمنح "لا روخا" دافعا إضافيا وفق المدرب الذي شدد "نريد مواصلة تحقيق أرقام ومحطات جديدة، وهذه واحدة منها".

وأضاف "لم يكن أي منا يعتقد على الأرجح أننا سنصل حتى إلى 35 مباراة، لأننا كنا نرى هذا الرقم هائلا، لكن بعد الوصول إلى 43، تقول لنفسك: +يا إلهي، نريد الوصول إلى 44 بالطبع+".

وفازت إسبانيا في الجولة الماضية خارج أرضها على كرواتيا بفضل ثنائية سجلها لاعب أرسنال الإنكليزي ميكل ميرينو.

ويعتمد دي لا فوينتي غالبا على لاعب الوسط كورقة بديلة مؤثرة، إذ سجل ميرينو أهدافا حاسمة أمام البرتغال وبلجيكا في كأس العالم هذا الصيف بعد دخوله من مقاعد البدلاء.

وأكد ميرينو أنه يود المشاركة أساسيا مع المنتخب الإسباني، لكنه لن يعترض على قرارات المدرب، قائلا "بالطبع، أي لاعب لا يرغب في الحصول على مزيد من الدقائق؟ لن تسمعوني أبدا أشتكي من قرار المدرب، سأحترمه...".

واستطرد "لكن جميع اللاعبين يريدون أن يكونوا مؤثرين، وأن يحصلوا على دقائق لعب، وأن يستمتعوا بوجودهم على أرض الملعب".