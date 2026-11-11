ترمب: انتصرنا على إيران بنسبة 93%.. والحرب ستنتهي قريباً

خبرني - فيما تتواصل المساعي الدبلوماسية لإيجاد مخرج لتجنب استئناف القتال بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة حققت انتصاراً عسكرياً على إيران، لكنه شدد على أن واشنطن لن تكتفي بما وصفه بـ"نصر بنسبة 93%".

فقد قال ترمب إن هدف واشنطن هو تحقيق نصر كامل، في وقت تحدث فيه عن اقتراب انتهاء النزاع، معرباً عن أمله في ألا تضطر بلاده إلى تدمير المزيد من الأراضي الإيرانية.

كما أضاف ترمب، خلال كلمته أثناء مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية بولاية فرجينيا، الأربعاء: "لقد ردَدنا جميعاً، وقاتلنا، وخضنا مواجهة قوية للغاية، وانتصرنا. والمسألة الآن تتعلق فقط بتوقيت قرارنا إنهاء الحرب".

ومضى قائلاً: "نأمل ألا نضطر إلى تدمير المزيد من هذا البلد، فهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإعادة بنائه"، مشيراً إلى أن إعادة إعمار إيران قد تستغرق ما لا يقل عن 25 عاماً.

"النزاع سينتهي قريباً"

وفي سياق حديثه عن احتمالات إنهاء المواجهة، قال ترمب إن النزاع مع إيران سينتهي قريباً، مضيفاً: "النزاع سينتهي قريباً وحينها سيصبح العالم مكانا أفضل.. فزنا بالحرب ضد إيران لكنني أريد نصراً كاملاً وليس بنسبة 93%". واعتبر أن "الولايات المتحدة لم تبدأ حرباً مع إيران، بل إن إيران تشن حرباً على الولايات المتحدة منذ عام 1979"، معتبراً أن التعامل مع هذا الملف كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل.

كذلك وجه ترمب الشكر إلى أفراد القوات المسلحة الأميركية المشاركين في العمليات المتعلقة بإيران، قائلاً: "في يوم المحاربين القدامى هذا، أود أيضاً أن أتوجه بشكر خاص إلى كل فرد من أفراد القوات المسلحة الذين يعملون حالياً لضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً".

مفاوضات.. وتشدد

أتت تصريحات ترمب في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، تقودها قطر وباكستان، وسط مساعٍ لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، ومنع تجدد المواجهة العسكرية على نطاق واسع.

فقد شهدت هذه الجهود تطوراً لافتاً هذا الأسبوع مع زيارة رئيس وزراء قطر إلى واشنطن، حيث عقد اجتماعاً مغلقاً مع ترمب في البيت الأبيض، تناول سبل دفع المفاوضات الأميركية الإيرانية وتقليص الخلافات بين الجانبين.

لكن هذه التحركات تصطدم بتشدد إيراني بشأن شروط إنهاء الحرب؛ إذ طرحت طهران، عبر الوساطة القطرية، مقترحاً لاستئناف محادثات السلام خلال يومين، لكنها اشترطت اتخاذ واشنطن خطوات مسبقة قبل الدخول في مفاوضات مباشرة، في مقدمتها رفع العقوبات الأميركية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما يشمل المواجهات المرتبطة بإسرائيل في لبنان.

في المقابل، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض المطالب الإيرانية بأنها "غير مقبولة" و"غير واقعية"، مستبعداً أن تكون المفاوضات على أعتاب اختراق وشيك، رغم تأكيده أن ترامب لا يزال يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي إذا أمكن تحقيق اتفاق يضمن معالجة المخاوف الأميركية.