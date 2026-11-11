أهالي الجنوب السوري قلقون.. أكثر من 30 شخصا خطفتهم إسرائيل

خبرني - منذ سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024، تصاعدت انتهاكات إسرائيل في جنوب سورية.

فبعد توغل القوات الإسرائيلية إلى ما بعد المنطقة العازلة، تكررت الاعتقالات وخطف شبان ورجال من الجنوب السوري دون سابق إنذار.

فيما أكد محتجزون سابقون في السجون الإسرائيلية أنهم تعرضوا لسوء المعاملة أثناء اعتقالهم لدى إسرائيل.

بينما اتهم مسؤولون في الحكومة السورية ومحققون مدعومون من الأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سورية، فقد تم احتجاز 49 سورياً منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بينما أُفرج عن 16 منهم خلال العام الماضي.

وذكر "مركز سوريا للعدالة والمساءلة" (SJAC)، وهو منظمة حقوقية مقرها واشنطن، أن محتجزين سابقين وأقارب شهدوا عمليات الاعتقال أفادوا بتعرض المحتجزين لسوء المعاملة أو التعذيب.

وقالت سلمى داودي، الباحثة في المركز، إن المحتجزين السابقين ذكروا في مقابلات مع المنظمة أنهم أُجبروا على اتخاذ أوضاع جسدية مرهقة وتعرضوا للتهديد بالسلاح.

حبس انفرادي.. ولا نوم

وقال العبد الله (20 عاماً) إنه اعتُقل في يونيو/حزيران 2025 عند حاجز إسرائيلي في قرية عين ذكر المطلة على المنطقة العازلة. كما أضاف أن الجنود سألوه عما إذا كان هو أو أي شخص في قريته مرتبطاً بجماعات متشددة مسلحة، فأجاب بالنفي، مؤكداً عدم وجود مثل هذه الجماعات في قريته، وفق أسوشييتد برس.

إلى ذلك، أوضح أنه وُضع بعد ذلك مكبلاً بالأصفاد، وتنقل خلال الأشهر الخمسة التالية بين عدة مراكز احتجاز إسرائيلية. وأضاف أنه أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي داخل سجنين مختلفين، "لم تكن هناك تهوية، فقط إنارة"، ولم يكن يُفك قيده سوى لبضع دقائق يومياً لتناول الطعام. وقال: "لم يكن مسموحاً لنا بالنوم. كان عليك البقاء جالساً متربعاً طوال الوقت، ولم يكن يسمح لك بالاستلقاء. كنت تقضي سبعة أيام على هذا الحال".



خمس دقائق تحولت 15 شهراً

أما هدى بكر فكانت نائمة عندما داهم الجيش الإسرائيلي منزل عائلتها في أغسطس/آب 2025. وقالت إن الجنود هددوا بتفجير المنزل إذا لم يسلم ابنها كنان (39 عاماً) نفسه خلال خمس دقائق.

كما أضافت أن ابنها خرج من المنزل، وعندها عُصبت عيناه وكُبلت يداه، ومنذ ذلك الوقت لم ترد أي أخبار عنه.

بدوره، روى وديع بكر، الذي لا تربطه صلة قرابة بكنان، كيف كان يسير في قرية طرنجة في يونيو 2025 عندما صادف دورية للجيش الإسرائيلي. وقال إنه أُوقف وأُبلغ بأنه سيُفرج عنه بعد خمس دقائق، لكن احتجازه استمر نحو 15 شهراً. وأضاف: "احتُجزت في موقع قرب الحدود السورية ليوم واحد، ثم نُقلت في اليوم التالي إلى سجن".



وقال كل من وديع والعبد الله إنهما احتُجزا في سجن عوفر قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ثم في سجن سديه تيمان في صحراء النقب.

كذلك اعتقل صدام سعد الدين الذي يبلغ من العمر 16 عاماً في أبريل 2024 أثناء عمله في بستان زيتون. وقال والده، حسن سعد الدين (47 عاماً)، إنه لا يملك أي معلومات حتى الآن عن مكان وجود ابنه، وإن القوات الإسرائيلية منعته من الوصول إلى أرضه الزراعية في قرية جباتا الخشب.

كما أضاف أن "الإسرائيليين جرفوا مساحة تتراوح بين 10 و12 دونماً من بساتين الزيتون، ودمروا بالكامل حظيرة كبيرة للمواشي"، مشيراً إلى ساتر ترابي كبير يعيق وصوله إلى أرضه. وقال إن الاتهامات بأن قريته قد تؤوي جماعات مسلحة، سواء كانت مدعومة من إيران أو غيرها، تثير حيرته.

وقال "نحن مدنيون، مزارعون وعمال زراعيون، وليس لدينا أي ولاءات خارجية".



اقتحام وتوغلات

وكان استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في ديسمبر 2024 أثار حالة من الاستياء في أنحاء سورية، لا سيما بين العائلات المقيمة داخل المنطقة البالغة مساحتها 235 كيلومتراً مربعاً أو بالقرب منها.

فبعد موجة التفاؤل التي أعقبت سقوط بشار الأسد، سرعان ما تبددت الآمال مع إقامة إسرائيل نقاط تفتيش ودوريات في القرى الجنوبية وبدء حملة اعتقالات واسعة.

كما أقامت القوات الإسرائيلية مواقع عسكرية متقدمة ونفذت غارات وعمليات اقتحام وتوغلات في محافظتي القنيطرة ودرعا الواقعتين على جانبي المنطقة العازلة، وامتد نشاطها العسكري حتى المناطق الريفية جنوب غرب دمشق، العاصمة السورية.



يذكر أن إسرائيل كانت قد استولت على مرتفعات الجولان خلال حرب عام 1967، ثم أعلنت ضمها لاحقاً، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. ولمنع اندلاع صراع جديد، نص اتفاق عام 1974 على إنشاء منطقة عازلة في جنوب سوريا تخضع لمراقبة قوات الأمم المتحدة وتقع بمحاذاة الجولان.

لكن تل أبيب وبعد سيطرتها على المنطقة العازلة، أعلنت أن اتفاق عام 1974 أصبح لاغياً.