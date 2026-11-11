3 أسباب.. لماذا يعاني برشلونة دفاعياً في المواجهات الكبرى؟

خبرني - يعاني فريق برشلونة الإسباني على الجانب الدفاعي ويظهر هذا بشكل كبير في المباريات الكبرى وهي أزمة لم يتمكن رجال هانز فليك من حلها.

وليست أزمة برشلونة الدفاعية وليدة الموسم الحالي أو خسارتي باريس سان جيرمان 2-4 وريال مدريد 1-2، ولكنها تعود إلى ما قبل ذلك.

ورغم تصدر برشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني وتسجيله 46 هدفاً فإنه تلقى في المقابل 13 هدفاً كخامس أفضل دفاع في الدوري الإسباني خلف ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وسلتافيغو صاحب المركز الحادي عشر.

ورغم احتلال المركز الخامس في دوري أبطال أوروبا تلقت كتيبة هانز فليك 6 أهداف في 4 مباريات.

طريقة اللعب

يعتمد هانز فليك مدرب برشلونة على طريقة الدفاع المتقدم، والذي يكون قادراً على خلخلة دفاعات الخصوم في أحوال كثيرة.

ولكن تلك الطريقة كانت سبباً كذلك عند نجاح الخصوم في كسرها في تلقي رجال المدرب الألماني للعديد من الأهداف.

ويأتي ذلك بسبب أن تقدم المدافعين بالقرب من دائرة المنتصف يترك مساحات شاسعة قبل المرمى مما يحتاج مدافعين أصحاب سرعات وخصوم لا يمتلكوها وهو أمر لا يحدث في أحيان كثيرة.

فعند مواجهة مهاجم بسرعة كيليان مبابي في ريال مدريد أو مواطنه الفرنسي مايكل أوليس في بايرن ميونخ يكون من السهل فك هذه الطلاسم ونفس الأمر ينطبق على عثمان ديمبلي والجورجي خفتشيا كفاراتسخيليا في باريس سان جيرمان.

أحد الانتقادات الحادة الموجهة إلى فليك هي عند وجود خطة بديلة في المباريات الكبرى لتلك الطريقة والتي تتهاوى إذا ما وجدت أمامها خصم يمتلك لاعبين أصحاب سرعات.

عدم الإنفاق

تهتم إدارة برشلونة بالإنفاق على الصفقات الهجومية وفي منطقة وسط الملعب ويترجم هذا في ضم لاعبين مثل رودري وغابرييل جيسوس وأنتوني جوردون وكريم أديمي، إلى جانب السعي لضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز أو بديل له مثل مواطنه لاوتارو مارتينيز.

ولكن دفاعياً لا يطور برشلونة نفسه ويكتفي بأبناء الأكاديمية من أمثال باو كوبارسي أو إريك غارسيا.

بل أن الأرقام تشير إلى أن آخر صفقة دفاعية للبارسا كانت الفرنسي جوليس كوندي في صيف 2022 مقابل خمسين مليون يورو.

وقبل أيام نشر موقع "ترانسفر ماركت" العالمي أن برشلونة لم ينفق أي يورو على الصفقات الدفاعية منذ صيف 2023 وحتى الآن.

بينما أنفقت فرق أخرى مئات الملايين مثل مانشستر سيتي بـ295 مليون وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير (280 مليون لكل فريق).

ريال مدريد الغريم الأزلي للبارسا من جانبه أنفق 203 مليون وأرسنال دفع 198 وليفربول 183 وباريس سان جيرمان 175.

كثرة الإصابات

وفي خضم كل هذا يأتي سبب آخر وهو كثرة الإصابات التي يعاني منها برشلونة في الموسم الحالي على المستوى الدفاعي.

ودفع ذلك فليك للبحث عن حلول خارج الصندوق مثل اللعب بالهولندي فرينكي دي يونغ في مركز ظهير الطرف ومدافع القلب.

وضمت مستشفى برشلونة خلال الفترة الماضية جوليس كوندي وتشافي إسبارت وإريك غارسيا والدنماركي أندرياس كريستنسن.

وإجمالاً فإن برشلونة إذا ما أراد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ 2015 فعليه الاعتناء بصورة أكبر بالأمور الدفاعية.