إخلاء سبيل الوليد الحلاني بعد تنازل أسرة ضحية حادث السير في بيروت

أُخلي سبيل الفنان اللبناني الوليد الحلاني بعد تنازل أسرة ضحية حادث السير عن حقها الشخصي، بقرار من القاضي رجا حاموش.

وغادر الفنان اللبناني الوليد الحلاني مكان احتجازه في العاصمة بيروت، عقب صدور قرار من القاضي رجا حاموش بتركه، وذلك بعد إسقاط أسرة الشخص الذي توفي في حادث السير حقها الشخصي، في تطور جديد بالقضية التي حظيت بمتابعة واسعة خلال الساعات الماضية.

تنازل أسرة الضحية يقود إلى إخلاء سبيل الوليد الحلاني

جاء قرار إخلاء سبيل الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني, بعد تنازل عائلة المتوفى عن حقها الشخصي، وهو ما مهّد لاتخاذ القرار القضائي بتركه.

وفي سياق متصل، أشارت معلومات متداولة إلى أن تقرير الخبير أظهر ارتكاب الشخص المتوفى خطأ أثناء عبوره الطريق، في إطار التحقيقات المتعلقة بملابسات الحادث وأسبابه.

وبالتزامن مع خروجه من مكان الاحتجاز، تداولت الصورة الأولى للوليد الحلاني بعد الإفراج عنه، حيث ظهر برفقة وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، في أول ظهور له منذ توقيفه على خلفية حادث السير.

تفاصيل حادث الوليد الحلاني في بيروت

وقعت الحادثة عند مدخل نفق صائب سلام في العاصمة اللبنانية بيروت، عندما اصطدمت سيارة كان يقودها الوليد الحلاني بأحد المارة أثناء عبوره الطريق.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعدما تعرض لإصابات جراء الاصطدام، إلا أنه فارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصاباته، لتبدأ الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالواقعة.

وكان المكتب الإعلامي للوليد الحلاني قد أصدر بياناً أوضح فيه ملابسات الحادث، مشيراً إلى أن الفنان فوجئ بوجود شخص يعبر الطريق في ظل ضعف الإنارة، وحاول تفادي الاصطدام به.

وأضاف البيان أن المرآة الجانبية للسيارة اصطدمت بالشخص أثناء محاولة تفاديه، موضحاً أن الوليد توقف مباشرة بعد وقوع الحادث، ولم يغادر المكان.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الفنان اتصل بالصليب الأحمر اللبناني لإبلاغه بالواقعة وطلب المساعدة، كما أبلغ القوى الأمنية بما حدث، قبل أن يتوجه بنفسه إلى المخفر المختص، ويضع نفسه بتصرف القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

تسوية مع أسرة المتوفى.. والحق العام مستمر

من جانبه، سبق أن أكد ماجد الحلاني، مدير أعمال الفنان عاصي الحلاني، التوصل إلى تسوية مع أسرة الشخص المتوفى في الحادث، موضحاً أن العائلة وافقت على إسقاط حقها الشخصي، وتعاملت مع الواقعة باعتبارها قضاءً وقدراً.

ويأتي هذا التنازل في إطار المسار القانوني للقضية، بعدما أسهم إسقاط الحق الشخصي في صدور قرار إخلاء سبيل الوليد الحلاني من مكان احتجازه.