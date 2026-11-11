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  • القوات المسلحة الأردنية تُخلي جثمان المواطن حماد البلوي من الضفة الغربية للبحر الميت

القوات المسلحة الأردنية تُخلي جثمان المواطن حماد البلوي من الضفة الغربية للبحر الميت

  • 11 نوفمبر 2026
  • 21:13
القوات المسلحة الأردنية تُخلي جثمان المواطن حماد البلوي من الضفة الغربية للبحر الميت

خبرني - صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن القوات المسلحة أخلت جثمان المواطن حماد خليل البلوي، البالغ من العمر (40) عاماً، من الضفة الغربية للبحر الميت، بعد العثور عليه إثر فقدانه قبل نحو أسبوعين، جراء جرف السيول له في منطقة السويمة بلواء الشونة الجنوبية.

وأضاف المصدر أن عملية إخلاء الجثمان جاءت بعد التأكد من هويته من خلال فحوصات الحمض النووي (DNA)، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله إلى المملكة وفق الأصول المتبعة.

وأشار المصدر إلى أن عملية الإخلاء تأتي في إطار التعاون والتنسيق في التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية.

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