موقف باميلا الكيك من تجميد البويضات يثير ضجة: «هل نتحدى الله؟»

خبرني - أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تفاعلاً واسعاً بعد حديثها عن موقفها من تجميد البويضات وعمليات التجميل.

كشفت الكيك عن عدم اقتناعها بهذه الإجراءات، ومؤكدة أنها لا تفكر في اللجوء إلى تجميد البويضات للحفاظ على فرص الإنجاب مستقبلاً.

باميلا الكيك: لا أفكر في تجميد البويضات

وخلال ظهورها في لقاء تلفزيوني، تحدثت باميلا الكيك عن نظرتها إلى عملية تجميد البويضات، موضحة أنها لم تخضع لها ولا تضعها ضمن خياراتها المستقبلية.

وأوضحت الفنانة اللبنانية أن لديها تحفظات على بعض التدخلات التي تستهدف تغيير طبيعة جسم الإنسان، سواء من خلال عمليات التجميل أو غيرها من الإجراءات، معتبرة أن مثل هذه الأمور قد تمثل تحدياً للطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها. وقالت معبرة عن وجهة نظرها: «بحس إننا بنتحدى ربنا».

وأضافت أن الأمومة تجربة جميلة، لكنها لا تشعر بالقلق بشأن توقيتها، لافتة إلى أنها لا تزال تمتلك الوقت الكافي لاتخاذ قرار بشأن هذه الخطوة، قائلة: «ربنا لسه مقفلش الباب، وعندي وقت، ومش بفكر في تجميد البويضات».

واختتمت حديثها بالتأكيد على إيمانها بالقضاء والقدر، مستشهدة بقول الله تعالى: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا».

باميلا الكيك تكشف تفاصيل علاقتها بالإيمان

وفي سياق آخر، سبق أن تحدثت باميلا الكيك عن جوانب من حياتها الشخصية والفكرية، وكشفت عن مرورها بفترات من الشك في الله، إلى جانب رؤيتها لمفهوم الإيمان بالنفس وحب الذات.

كما تطرقت خلال لقاء تلفزيوني إلى الانتقادات التي يتعرض لها الإعلاميون والسياسيون، معتبرة أنهم من أكثر الفئات التي تواجه أحكاماً سلبية من الجمهور، رغم تأثيرهم في المجتمع والدور الذي يقومون به.

مسلسل كريستال آخر أعمال باميلا الكيك

فنيا، شاركت باميلا الكيك في بطولة مسلسل «كريستال»، الذي حقق تفاعلاً جماهيرياً عبر منصة شاهد.

وضم العمل مجموعة من الفنانين، بينهم محمود نصر، ورولا حمادة، وستيفاني عطا الله، ولين غرة. والمسلسل من تأليف لبنى مشلح وإخراج هاكان أرسلان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.