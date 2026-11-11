تعيين ليبرمان للجنة الخارجية والأمن وبن حورين للمالية

خبرني - أوصت اللجنة المنظمة للكنيست، برئاسة عضو الكنيست روعي فولكمان، بتعيين عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان رئيسا للجنة الخارجية والأمن المؤقتة، وعضوة الكنيست ليران أبيشير بن حورين رئيسة للجنة المالية المؤقتة، وذلك بدعم من أغلبية معسكر الوسط واليسار والأحزاب العربية، رغم معارضة ممثلي اليمين وطرحهم شبهات بشأن تضارب المصالح.

وجاءت التوصيتان خلال أول اجتماع صاخب عقدته اللجنة المنظمة، اليوم الأربعاء، بعد وقت قصير من مصادقة الهيئة العامة للكنيست على تشكيلها، حيث أُقر إنشاء لجنتين مؤقتتين، هما لجنة المالية ولجنة الخارجية والأمن، بأغلبية 13 عضوا مقابل معارضة 9.

وستضم كل لجنة من اللجنتين المؤقتتين 17 عضوا. وجاءت الأغلبية المؤيدة للتوصيتين نتيجة التعاون بين كتل معسكر الوسط واليسار، وهي "يشار" و"معا" و"الديمقراطيون" و"إسرائيل بيتنا"، وممثلي الأحزاب العربية، وهما القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، في مواجهة معارضة أعضاء الكنيست التسعة من كتل المعسكر القومي والأحزاب الحريدية.

ليبرمان للخارجية والأمن وأبيشير بن حورين للمالية

وفي تفاصيل التوصيات، أوصت اللجنة بتعيين أفيغدور ليبرمان، من حزب "إسرائيل بيتنا"، رئيسا للجنة الخارجية والأمن المؤقتة، وصودق على التوصية بأغلبية 13 صوتا مقابل 9.

كما أوصت بتعيين ليران أبيشير بن حورين، من حزب "معا"، رئيسة للجنة المالية المؤقتة، وحظيت التوصية بالأغلبية نفسها.

وأثار ترشيح أبيشير بن حورين لرئاسة لجنة المالية جدلا خلال الاجتماع، على خلفية مخاوف من احتمال وجود تضارب في المصالح. وردا على اعتراضات أعضاء كنيست من اليمين، قالت: "إن قواعد تضارب المصالح المعمول بها في الحكومة لا تسري على الكنيست، ومع ذلك فإنني مستعدة لتطبيق القواعد الأكثر تشددا على نفسي. وإذا كان هناك موضوع لا يمكنني التعامل معه، فلن أتعامل معه، وسأعين شخصا آخر بدلا مني".

فولكمان يدعو إلى إدارة الخلاف باحترام

وافتتح رئيس اللجنة المنظمة، عضو الكنيست روعي فولكمان من حزب "يشار"، الاجتماع بمحاولة لتهدئة الأجواء، داعيا أعضاء الكنيست إلى التحلي بالمسؤولية واحترام الآراء المختلفة.

وقال: "أقول لجميع الأعضاء إننا توصلنا إلى تفاهمات بشأن آلية التوزيع. وهذا جزء من مسؤوليتنا كأعضاء كنيست لتشكيل لجنتين مؤقتتين للمالية والخارجية والأمن. أنا لا أعلم أحدا كيف يتصرف، لكن هناك أعرافا ويمكن التصرف بأدب واحترام. لكل شخص أسلوبه، لكن يجب في الكنيست الإسرائيلي احترام كل إنسان وآرائه. هكذا تدار الخلافات من أجل الصالح العام. وأنا مستعد للاستماع إلى أصعب الانتقادات، ما دامت تُطرح باحترام".

توزيع القوى في اللجنة المنظمة

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت في وقت سابق من اليوم على تشكيل اللجنة المنظمة بأغلبية 63 صوتا مقابل 50.

وتضم اللجنة 22 عضوا، وتعكس موازين القوى المعقدة في الكنيست السادسة والعشرين.

وجاء توزيع المقاعد على النحو التالي:

* حزب "يشار": أربعة أعضاء، هم رئيس اللجنة روعي فولكمان، وأعضاء الكنيست تائير إفرغان، وأوشرت غاني غونين، ويسرائيل زيري.

* حزب الليكود: خمسة أعضاء، هم أوفير كاتس، ودافيد بيتر، وموشيه سعدة، وإيرز تدمور، وإيلي غولدشميت.

* حزب "معا": عضوان، هما ميراف بن آري وإيتان غينزبورغ.

* القائمة المشتركة: عضوان، هما أحمد الطيبي ويوسف العطاونة.

* حزب "الديمقراطيون": عضوان، هما إفرات رايتن وغلعاد كريف.

* القائمة العربية الموحدة: عضوان، هما وليد طه ووليد الهواشلة.

* حزب "إسرائيل بيتنا": عضو واحد، هو عوديد فورير.

* حزب شاس: عضو واحد، هو ميخائيل ملكيئيلي.

* حزب "يهدوت هتوراة": عضو واحد، هو يتسحاق غولدكنوبف.

* حزب "الصهيونية الدينية": عضو واحد، هو إيتامار إيتام.

* حزب "عوتسما يهوديت": عضوة واحدة، هي طالي غوتليب.

ويتيح تشكيل اللجنتين المؤقتتين للكنيست بدء ممارسة الرقابة البرلمانية المنتظمة على ميزانية الدولة والمؤسسة الأمنية خلال الحرب، في وقت تتواصل فيه المفاوضات لتشكيل حكومة برئاسة غادي أيزنكوت.