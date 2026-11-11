أيزنكوت محذرا نتنياهو: تجنب التحركات الأمنية الخطيرة

خبرني - وجه رئيس حزب "يشار" غادي أيزنكوت، بعد ثلاثة أيام من تكليفه بتشكيل الحكومة، رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، طالبه فيها بإظهار "ضبط النفس والحذر"، محذرا من أن "استخدام قوات الأمن دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل، قد يؤدي إلى تداعيات مدمرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسسات الحكم".

وكتب أيزنكوت في الرسالة التي حملت عنوان "مسؤوليتك الأمنية والوطنية في هذه المرحلة"، أنه يخاطب نتنياهو "باعتبارك ما زلت ممسكا بدفة الحكم، ومسؤولا في هذه المرحلة عن أمن دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن".

وأضاف أن نتنياهو يشغل حاليا منصب رئيس حكومة انتقالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست، مشيرا إلى أن 46 عضوا فقط ما زالوا يؤيدون استمراره في رئاسة الحكومة.

وقال أيزنكوت إن تقارير مقلقة للغاية نشرت خلال الأسابيع الأخيرة بشأن إدخال اعتبارات غير موضوعية إلى "قدس الأقداس، أمن إسرائيل"، مضيفا أنه في ظل الوضع السياسي المعقد والحساس، وربما الأكثر حساسية الذي شهدته إسرائيل، تقع على عاتق نتنياهو مسؤولية إبداء قدر كبير من الحذر والمسؤولية عند اتخاذ القرارات الأمنية والوطنية، وكذلك توجيه رؤساء الأجهزة بشأن القرارات التي تتطلب موافقة رئيس الحكومة.

وبعد تحذيره من استخدام الجيش الإسرائيلي في حالات لا تنطوي على "تهديد مباشر وفوري"، طالب أيزنكوت نتنياهو بإظهار المسؤولية الوطنية، قائلا: "أظهر ضبط النفس والحذر من خطوات خطيرة يمكن أن تنتظر حتى أداء حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست اليمين. لا تدنس ثقة الشعب بمؤسسات الحكم وبعملية اتخاذ القرارات".

وفي ختام رسالته، حذر أيزنكوت نتنياهو من وضع قادة الأجهزة الأمنية أمام "صراع دستوري صعب وشكوك بشأن ما هو مطلوب منهم وما ينبغي عليهم فعله"، داعيا إلى تمكينهم من أداء واجبهم دون تردد.

واختتم بالاقتباس من مقولة إسرائيلية شهيرة: "لتعلم كل أم عبرية أنها أودعت مصير أبنائها في أيدي قادة يستحقون ذلك".