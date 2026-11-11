تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية

خبرني - سجلت الكونغو الديمقراطية أكثر من 11 ألف إصابة بفيروس إيبولا، وسط تفشٍّ هو الأسوأ في تاريخ البلاد، مع استمرار النزاعات المسلحة.



أظهرت بيانات صحية حديثة ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تواجه أكبر موجة تفشٍّ للمرض في تاريخها، في وقت تزيد فيه النزاعات المسلحة من صعوبة الاستجابة الصحية واحتواء انتشار العدوى.

سجلت البلاد 11042 إصابة بالفيروس، مقابل 5387 حالة وفاة، فيما تعافى نحو 2990 شخصًا، وفق أحدث أرقام المعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو الديمقراطية.

وبلغ معدل الوفيات بين المصابين 48.8%، بحسب بيانات المعهد، ما يعكس حجم التداعيات الصحية للتفشي الذي تواجهه البلاد.

الكونغو الديمقراطية تواجه أسوأ تفشٍّ لإيبولا في تاريخها

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميًا تفشي الوباء قبل نحو 6 أشهر، وتحديدًا في 15 مايو/ أيار، فيما يرجح متخصصون أن الفيروس عاد إلى الظهور داخل البلاد قبل ذلك بعدة أشهر.

وتضم الكونغو الديمقراطية أكثر من 100 مليون نسمة، وتواجه تحديات أمنية وصحية تعرقل جهود مكافحة المرض، إذ تسهم النزاعات المسلحة في تعقيد عمليات الاستجابة للأزمة والوصول إلى المناطق المتضررة، بما يزيد صعوبة احتواء التفشي.

وسبق أن تجاوز فيروس إيبولا حدود الكونغو الديمقراطية في أكثر من مناسبة، مع تسجيل إصابات في دول أخرى، بينها أوغندا وكينيا ونيجيريا، ما دفع السلطات الصحية في المنطقة إلى تعزيز إجراءات المراقبة والحد من انتقال العدوى عبر الحدود.

كينيا تعلن خلو أراضيها من إصابات إيبولا

في المقابل، أعلنت السلطات الكينية، الأربعاء، خلو البلاد رسميًا من أي إصابات بفيروس إيبولا، بعد مغادرة آخر مريض المستشفى إثر تعافيه من المرض.

وقال وزير الصحة الكيني، أدين دواله، إن بلاده أحرزت تقدمًا مهمًا في جهود مكافحة الفيروس، موضحًا أن آخر مصاب كان يتلقى العلاج غادر المستشفى بعد تعافيه.

وأضاف الوزير أن آخر المخالطين للمصابين أنهوا أيضًا فترة المراقبة الإلزامية التي تمتد إلى 21 يومًا، بما يعني استكمال متابعة الأشخاص الذين خالطوا الحالات المصابة خلال الفترة المحددة.

وأوضح أدين دواله أن تعزيز إجراءات المراقبة وتتبع المخالطين ساعد السلطات الصحية على تحديد جميع الأشخاص الذين خالطوا المريض الأول، والبالغ عددهم 135 شخصًا، ومتابعة أوضاعهم الصحية.

وأكد وزير الصحة الكيني عدم تسجيل أي انتقال للعدوى داخل المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن إجراءات الرصد والمتابعة أسهمت في السيطرة على الوضع الصحي داخل البلاد.

ويأتي الإعلان الكيني في وقت لا تزال فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيًا واسعًا للفيروس، مع تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة وآلاف الوفيات، في ظل صعوبات تفرضها النزاعات المسلحة على جهود مكافحة المرض.