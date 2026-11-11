هاني الدباس ضمن أفضل 10 مديري فنادق في الشرق الأوسط لعام 2026



إنجاز أردني جديد يعكس تميز الكفاءات الوطنية في قطاع الضيافة

خبرني - سجّل القطاع الفندقي الأردني إنجازاً جديداً باختيار هاني الدباس، مدير فندق كراون بلازا عمّان المملوك للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ضمن قائمة أفضل عشرة مديري فنادق في الشرق الأوسط لعام 2026، عن فئة أفضل مدير فندق للعام لفنادق المدن، وذلك ضمن جوائز هوتيلير الشرق الأوسط، إحدى أبرز الجوائز الإقليمية المتخصصة في صناعة الضيافة.

وتُعد جوائز هوتيلير الشرق الأوسط من أهم المنصات المهنية التي تكرّم القيادات المتميزة في قطاع الفنادق، استناداً إلى إنجازاتها في الإدارة والتشغيل وتطوير الأداء والابتكار والارتقاء بتجربة الضيوف، بما يعكس مستوى المنافسة والتميز في القطاع الفندقي إقليمياً.

ويمتلك الدباس خبرة مهنية تتجاوز 21 عاماً في قطاع الضيافة، أمضى معظمها ضمن مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال العالمية، وتدرج خلالها في مناصب تشغيلية وإدارية وقيادية، وصولاً إلى إدارة فندق كراون بلازا عمّان، حيث ركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير الأداء المؤسسي، وتمكين الكفاءات البشرية.

وإلى جانب مسؤولياته الفندقية، يشغل الدباس منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، وعضو مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة الأردنية والناطق الرسمي باسمها، كما يشارك في عدد من اللجان والمبادرات المعنية بتطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته.

ويعكس هذا الإنجاز الحضور المتنامي للقيادات الأردنية في صناعة الضيافة على المستوى الإقليمي، كما يسلط الضوء على أهمية الاستثمارات الفندقية الوطنية، وفي مقدمتها فندق كراون بلازا عمّان، ودورها في دعم الاقتصاد السياحي وترسيخ مكانة الأردن كوجهة متميزة في المنطقة.