قرعة مونديال قصار القامة تضع الأردن في مجموعة نارية إلى جانب البرازيل والأرجنتين والعراق

خبرني – أوقعت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم لقصار القامة، التي تستضيفها المملكة المغربية خلال شهر تشرين الثاني الجاري، المنتخب الوطني الأردني في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق، في مجموعة يُتوقع أن تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

وجاءت القرعة، التي أُجريت مساء الأربعاء في المغرب، لتضع المنتخب الأردني أمام تحديات كروية مهمة في مشاركته العالمية، خصوصًا مع وجود المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني، إلى جانب المنتخب العراقي، في مواجهات تتطلب جاهزية فنية وبدنية عالية.

ويخوض المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم لقصار القامة منافسات المونديال بعد تتويجه بلقب النسخة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم لقصار القامة، في إنجاز عزز حضوره على الساحة الإقليمية، ومنح لاعبيه دفعة معنوية قبل الاستحقاق العالمي.

وتشكل البطولة المقبلة محطة مهمة في مسيرة المنتخب الأردني، الذي يتطلع إلى البناء على إنجازه الإقليمي وتقديم مستويات تنافسية أمام منتخبات من مختلف قارات العالم، وصولًا إلى تحقيق نتائج مشرفة تعكس تطور كرة القدم لقصار القامة في المملكة.

وتحمل مواجهات المجموعة الثالثة أهمية خاصة للمنتخب الأردني، في ظل تنوع المدارس الكروية للمنتخبات المنافسة، ما يجعل مبارياته في الدور الأول اختبارًا مهمًا لطموحاته في البطولة.

ويأمل المنتخب الوطني أن يسجل حضورًا مميزًا في مونديال المغرب 2026، وأن يواصل مسيرته الرياضية برفع العلم الأردني في هذا المحفل العالمي.