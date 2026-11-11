هل تكشف الألعاب القتالية سرًّا في الشخصية الأردنية؟

ليست مصادفة أن يحقق الأردنيون حضورًا عالميًا متقدمًا في الألعاب القتالية، مثل التايكوندو والمصارعة والكيك بوكسينغ والملاكمة. نحتاج إلى دراسة السياق الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي أنتج هذه الإنجازات، وفهم العوامل التي تقف وراءها والبناء عليها.

فالإنجاز لا تصنعه الموهبة وحدها، بل التدريب المتواصل والانضباط والالتزام والبيئة الحاضنة. فهل يعود هذا التفوق إلى طبيعة هذه الألعاب الفردية التي تمنح الاجتهاد الشخصي مساحة أكبر، ولا تعتمد بالدرجة نفسها على العمل المؤسسي والجماعي الذي نواجه تحديات في بنائه؟ أم أن هناك عوامل أعمق تتعلق بالبيئة الاجتماعية والثقافة المحلية وسيكولوجية الإنسان الأردني وطبيعة شخصيته، وما تحمله من سمات ودوافع تنعكس على قدرته على التحدي والمنافسة وإثبات الذات؟

ربما لا تكمن أهمية هذه التجربة في عدد الميداليات التي نحققها فحسب، بل في الدروس التي يمكن أن نتعلمها منها. فهل نستطيع أن نحول ما يصنع بطلًا في الحلبة إلى ما يصنع فريقًا ناجحًا ومؤسسة منتجة ومجتمعًا قادرًا على الإنجاز؟ إن دراسة هذه التجربة واستخلاص عوامل نجاحها قد تفتح أمامنا طريقًا لنقل ثقافة التدريب والانضباط والإصرار من الميدان الرياضي إلى التعليم والإدارة والاقتصاد والعمل العام.

فالسؤال الأهم من وجهة نظري ليس كيف نصنع أبطالًا رياضيين فحسب، بل كيف نستثمر ما يصنعهم لبناء أبطال في مختلف ميادين الحياة الأخرى.