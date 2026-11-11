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ضبط 4 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية وحفارة بئر مخالفة جنوب عمّان

  • 11 نوفمبر 2026
  • 20:07
ضبط 4 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية وحفارة بئر مخالفة جنوب عمّان

خبرني - ضبطت كوادر وزارة المياه والري وسلطة المياه، بالتعاون مع شركة مياهنا ومديرية الأمن العام، الأربعاء، 4 اعتداءات على خطوط ناقلة رئيسية للمياه في منطقة اللبن جنوب عمّان.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاعتداءات تمثلت بسحب خطوط مياه رئيسية إلى مزارع مجاورة بطرق غير رسمية، واستخدامها في بيع المياه بواسطة الصهاريج، مشيرة إلى أنه جرى فصل الخطوط وتنظيم الضبوطات اللازمة، فيما باشرت فرق الصيانة إعادة تصويب أوضاع الشبكة.

وفي سياق متصل، ضبطت كوادر الوزارة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حفارة كانت تستخدم في حفر بئر مخالفة في منطقة الخضراء جنوب عمّان، كما ضبطت تجمعاً لمعدات الحفر في الموقع.

وأضافت الوزارة أنه جرت مصادرة الحفارة والعدد الموجودة في الموقع، إلى جانب أسطوانات الأكسجين والمضخات والمعدات، وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة.

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