انتخاب الدكتور رعد محمود التل رئيساً لمجلس إدارة بورصة عمان

خبرني - قرر مجلس إدارة بورصة عمان في جلسته التي عقدها يوم الخميس الموافق 2026/10/29، انتخاب الدكتور رعد محمود التل رئيساً لمجلس إدارة البورصة اعتباراً من التاريخ ذاته.

ويُعد الدكتور رعد محمود التل من الخبرات الاقتصادية التي تجمع بين العمل في السياسات العامة والبحث والتحليل الاقتصادي والخبرة الحكومية والاستشارية. وتتركز خبرته في الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية والنمذجة الاقتصادية، إلى جانب اهتماماته في قضايا الاستثمار والأسواق المالية والسياسة النقدية والتمويل ودور أسواق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي. ويحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أبردين في المملكة المتحدة، ودرجتي الماجستير والبكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأردنية.

برزت مشاركته في رؤية التحديث الاقتصادي من خلال عضويته في اللجان الاقتصادية المتخصصة لإعداد الرؤية عام 2022، وكان عضواً رئيسياً في فريق العمل الذي ساهم في إعداد وتطوير النموذج الاقتصادي الكلي الداعم للرؤية. كما شارك في إطلاق البرنامج التنفيذي للرؤية للفترة 2023–2025، وفي مراجعة برامج ومشاريع المرحلة الثانية عام 2025، إضافة إلى المشاركة في إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للفترة 2026–2029.

وعمل الدكتور التل خبيراً اقتصادياً في مجال الدراسات والأبحاث الاقتصادية في مكتب جلالة الملك بالديوان الملكي الهاشمي خلال الفترة 2023–2024، وشارك في إعداد الدراسات والتحليلات الاقتصادية المرتبطة بملفات السياسات العامة. وحصل على وسام مئوية الدولة الأولى تقديراً لمساهمته في أعمال اللجنة الملكية ورؤية التحديث الاقتصادي والنموذج الاقتصادي الكلي الداعم للرؤية، كما تلقى كتاب شكر من جلالة الملك عقب مشاركته في إعداد رؤية التحديث الاقتصادي. وحصل على جائزة صندوق الحسين للتميز في البحث الاقتصادي عن أفضل رسالة ماجستير في مجال النموالاقتصادي والتنمية المستدامة، كما حصل على جائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية.

يعمل الدكتور التل أستاذاً للاقتصاد المشارك في قسم الاقتصاد بكلية الأعمال في الجامعة الأردنية، وشغل سابقاً منصب رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الأردنية. وفي مجال الخبرات البحثية والاستشارية، يعمل أكاديمياً رئيسياً في مركز النمو الدولي (IGC) التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) كما يعمل باحثاً اقتصادياً أول في الهيئة الاستشارية العلمية للمركز الأفريقي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وباحثاً اقتصادياً أول في معهد السياسة والمجتمع (PSI)، وعضواً في المرصد الاقتصادي في الجامعة الأردنية.

ويمتلك الدكتور التل خبرة طويلة في التدريب الاقتصادي والمالي، خاصة في التحليل الاقتصادي الكلي والنمذجة الاقتصادية وتقييم الأثر الاقتصادي وتحليل الموازنة العامة ودراسات الجدوى الاقتصادية والمالية، حيث درب في العديد من المؤسسات المحلية والدولية من بينها مؤسسة ولي العهد والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأكاديمية الاردنية للإدارة الحكومية والمعهد الدبلوماسي الأردني ووزارة المالية الأردنية والدائرة المالية في أبوظبي والأكاديمية السلطانية للإدارة في سلطنة عمان.

ويأتي انتخاب د. التل خلفاً للدكتور غسان أومت، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة البورصة منذ شباط 2025