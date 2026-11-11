رابطة الكتاب الأردنيين – فرع البلقاء تنظم حوارية بعنوان (محاكمة الكاتب.. حين تصبح الكتابة اعترافًا والخيال تهمة)

خبرني - برعاية عطوفة الأستاذ عامر الشبلي، وبالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء، نظمت اللجنة التحضيرية لإدارة رابطة الكتاب الأردنيين – فرع البلقاء، أمسية ثقافية حوارية تفاعلية بعنوان «محاكمة الكاتب.. حين تصبح الكتابة اعترافًا والخيال تهمة»، وذلك في مقهى سرايا السلط، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي .

واستُهلت الأمسية بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الأردن الأبرار الذين ارتقوا جراء العمليات الإرهابية، استذكارًا لتضحياتهم ووفاءً لما قدموه في سبيل الوطن ، وصون أمنه واستقراره .

واستضافت الأمسية الإعلامي الكاتب الدكتور ناصر الرحامنة، والروائية الأستاذة تبارك الياسين، فيما أدارت الحوار القاصة سمر الزعبي، رئيسةَ اللجنة التحضيرية، التي قادت النقاش عبر مجموعة من المحاور والتساؤلات الفكرية والإبداعية التي وضعت الكاتب أمام مساءلة حول طبيعة الكتابة وحدودها ومسؤوليتها .

وتناولت الحوارية قضايا متعددة تتصل بعلاقة الكاتب بالنص والواقع، والحدود الفاصلة بين الحقيقة والخيال، ومدى حضور التجربة الشخصية في العمل الأدبي، ومسؤولية الكاتب تجاه المجتمع، إلى جانب مساءلة العلاقة بين حرية التعبير والالتزام الأخلاقي والإنساني، وما تثيره الكتابة من أسئلة حول الاعتراف والمكاشفة والخيال .

وشهدت الأمسية تفاعلًا لافتًا من الحضور، الذين شاركوا بمداخلات وأسئلة أثرت النقاش ووسعت آفاقه، لتتحول الحوارية إلى مساحة مفتوحة لتبادل الرؤى ووجهات النظر، في أجواء ثقافية اتسمت بالحيوية والثراء الفكري .