تصعيد إيراني جديد.. طهران تتحدث عن صلاحيات عسكرية أوسع للرد على أي تهديد

خبرني - صعّدت إيران من لهجتها تجاه الولايات المتحدة وخصومها، بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، إذ تحدث مسؤولون إيرانيون عن توجيهات جديدة من المرشد مجتبى خامنئي تمنح القوات المسلحة هامشاً أوسع للتحرك والرد على أي تهديد محتمل.

وقال المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نقدي، الأربعاء، إن خامنئي أصدر توجيهات للقوات المسلحة تقضي بالاستعداد «لتنفيذ عمليات في أي منطقة جغرافية تقتضيها الضرورة»، معتبراً أنها تمنح القوات الإيرانية صلاحيات أوسع للرد على ما وصفه بـ«العدو».

وأضاف نقدي، وفق وكالة «مهر»، أن القوات المسلحة باتت قادرة على الرد في المواقع التي تراها مناسبة في حال تعرض إيران لأي اعتداء أو تهديد، محذراً من أن أي تحرك ضد بلاده سيواجه برد قوي، وأن القوات مستعدة لاستهداف خصومها في مناطق مختلفة إذا اقتضت الظروف ذلك.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، قد أكد في وقت سابق أن طهران ستستهدف القواعد العسكرية الأميركية في الدول الأوروبية إذا أقلعت منها طائرات أميركية لمهاجمة إيران، مشدداً في الوقت ذاته على تمسك بلاده بشروطها السبعة.

مقترح أميركي قطري جديد

وتزامنت التصريحات الإيرانية مع تقارير تحدثت عن طرح مقترح أميركي قطري جديد يتضمن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية بشكل فوري، إلى جانب السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تتراوح قيمتها بين 6 و9 مليارات دولار في حال التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، لا تزال طهران متمسكة بسبعة شروط تقول إنها تشكل أساساً لأي تفاهم مع واشنطن، من بينها وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج، فضلاً عن رفض نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد.

وتصر واشنطن على إدراج الملف النووي الإيراني ضمن أي مسار تفاوضي، ما يبقي الخلاف قائماً بشأن أولويات المفاوضات وترتيب تنفيذ الالتزامات، وسط تباين مطالب الجانبين بشأن شروط التوصل إلى تفاهم.