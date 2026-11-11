الرواشدة والرداد في حوارية لشباب كلنا الأردن حول: تحصين الوعي الوطني خط الدفاع الأول ضد الاستقطاب الفكري

خبرني - عقدت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في العاصمة جلسة حوارية بعنوان «خطاب العرش وبناء الوعي: كيف نحمي المجتمع من التطرف والاستقطاب الإلكتروني؟».

وشهدت الجلسة تحليل عميق لمضامين خطاب العرش السامي بوصفه خارطة طريق وطنية صلبة، ترسم أولويات المرحلة وتضع المؤسسات والشباب أمام مسؤولياتهم التاريخية في صون الأمن والاستقرار، وتحصين الجبهة الداخلية ضد محاولات الاختراق والفكر الظلامي وأساليب الاستقطاب الإلكتروني.



​وتحدث في الجلسة كلٌّ من الكاتب والمحلل السياسي حسين الرواشدة، والخبير الاستراتيجي والأمني الدكتور عمر الرداد.



​وأكد الكاتب والمحلل السياسي حسين الرواشدة في كلمته أن خطاب العرش السامي يشكل البوصلة الوطنية الصارمة التي توجّه مسارات العمل الرسمي والشعبي، وتحدد الأولويات التشريعية والمجتمعية في مرحلة دقيقة تتطلب قراءة المشهد بوعي ومسؤولية.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك رصيداً اجتماعياً متيناً وبنية تكوينية صلبة مكنته دوماً من تجاوز التحديات العاصفة، مشدداً على أن دور المؤسسات والنخب يكمن في ضبط إيقاع النقاش العام والحفاظ على وحدة الخطاب الوطني، لا سيما عند التعاطي مع القوانين ذات الطابع الجدلي المعروضة أمام مجلس الأمة مثل قانوني الضمان الاجتماعي والانتخاب، لمنع تحول الاختلافات إلى انقسامات مجتمعية.



​وأضاف الرواشدة موضحاً طبيعة الخطر الفكري: "إن التطرف تتعدد أبعاده بين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن التطرف الديني يظل أكثرها خطورة وأشدها كارثية لما يحمله من نزعات تكفيرية وإقصائية تستهدف التماسك الوطني، وإن الشخصية الأردنية والمزاج الديني الجامع يتسمان بالاعتدال الأصيل، والتطرف العنيف لم يكن يوماً ظاهرة متجذرة في مجتمعنا، بل هو نتاج مؤثرات وافدة واختراقات قادمة من المحيط الإقليمي والدولي المتلاطم، ما يفرض علينا جميعاً التعصب لهويتنا الوطنية المعتدلة وحمايتها بكل حزم".



​من جانبه، شدد الخبير الاستراتيجي والأمني الدكتور عمر الرداد على أن الشباب اليوم ليسوا مجرد متلقين للمعرّفة، بل هم صُنّاعها وقيادات قادرة على نقل الرواية الوطنية السيادية وتفنيد السرديات المضللة.

وبيّن الرداد الفارق البنيوي بين المفاهيم مشيراً إلى أن التطرف يمثل الحاضنة والفكرة التكفيرية المريضة، بينما الإرهاب هو الفعل المادي الإجرامي الذي يترجم تلك الأفكار إلى ممارسات عنيفة.

مؤكداً في الوقت ذاته أنه رغم وجود أفراد يرتكبون أعمالاً إرهابية متأثرين بالسياقات الإقليمية، إلا أنه لا توجد هياكل أو تنظيمات إرهابية ذات جذور داخل المملكة.

​وحذّر الدكتور الرداد بأشد العبارات من الخطابات التي تستهدف المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية أو تسعى للإساءة إليها في الشارع.

مؤكداً أن الاستهداف الغاشم لرجال الأمن والجريمة التي أدت إلى استشهاد ضابط الأمن جواد السلايطة تأتي ضمن استراتيجيات إرهابية خبيثة تحاول إظهار الدولة بمظهر الضعف وزعزعة الثقة المجتمعية.

وأوضح أن الإرهاب يبحث دائماً عن مناخ محرض وبيئة حاضنة، مما يجعل تحصين وعي الشباب وتزويدهم بأدوات التحليل الفكري والأمني خط الدفاع الأول لمنع الاستقطاب الإلكتروني وحماية السلم الأهلي.



​وفي مداخلة له أشاد مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن المحامي عبد الرحيم الزواهرة بالتفاعل الرفيع للشباب المشاركين وحرصهم على بناء وعي وطني متماسك في مواجهة التحديات التنموية والأمنية.

وثمّن الزواهرة حالة التكاتف والتعاضد التي تجلت بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، وحزنهم الجامع على شهداء كنيسة الحمود في محافظة الكرك والشهيد جواد السلايطة من مرتبات الأمن العام.

مشدداً على أن تلاحم الشعب مع قيادته ومؤسساته الأمنية هو السد المنيع الذي تكسرت وستتكسر عليه أوهام الخوارج وأفكارهم الظلامية التي تستهدف استقرار الوطن.

من جهته، أكد منسق الهيئة في العاصمة عثمان العبادي أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ترسيخاً للرؤية الملكية السامية والتوجيهات المتواصلة لسمو ولي العهد، في جعل الشباب المحرك الأساسي لعملية التحديث الوطني.

وأوضح العبادي أن الهيئة حرصت على توفير هذه المساحات الحوارية الفاعلة لتكون منبراً استراتيجياً يتيح للشباب تقديم مقترحاتهم ورؤاهم العملية في الشأن العام، وتحويل طاقاتهم من مجرد التلقي إلى صناعة الأثر وإعادة ضبط الخطاب الشبابي بما يخدم المصالح الوطنية العليا.

​وأضاف العبادي: "إن الإقبال الكبير والواعي من قِبَل الشباب على هذه اللقاءات يعكس إدراكاً عميقاً ومسؤولية مضاعفة تجاه قضايا الوطن والتحديات الاستثنائية التي نمر بها؛ فالشباب اليوم هم خط الدفاع الأول في مواجهة الفكر الظلامي، والدرع الواقي لحماية مجتمعنا من الاستقطاب الإلكتروني والتضليل الرقمي.

ونحن نعوّل على دورهم القيادي في نشر قيم الاعتدال والانتماء، ونقل الرواية الوطنية الصلبة وتفنيد أي محاولات تمس بأمن الوطن واستقراره، سواء في مواقع تواجدهم الميداني أو عبر المنصات الرقمية ومساحات التواصل مع أقرانهم".