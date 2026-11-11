استطلاع أمريكي: طلاب الجامعات يفضّلون فلسطين حليفًا لواشنطن على حساب إسرائيل

خبرني - كشف استطلاع رأي أمريكي حديث عن تراجع النظرة الإيجابية تجاه إسرائيل بين طلاب الجامعات الأمريكية، مقابل ارتفاع نسبة الذين يعتبرون فلسطين حليفًا أفضل للولايات المتحدة، في تحول لافت مقارنة بنتائج العام الماضي.

وبحسب الاستطلاع السنوي الذي أجراه معهد «باكلي» الأمريكي، فإن 38% من طلاب الجامعات المشاركين في الاستطلاع اختاروا فلسطين حليفًا أفضل للولايات المتحدة، مقابل 25% اختاروا إسرائيل.

وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة اختيار فلسطين من 33% عام 2025 إلى 38% عام 2026، في حين تراجعت نسبة اختيار إسرائيل من 29% إلى 25% خلال الفترة نفسها.

نظرة سلبية تجاه إسرائيل

وكشف الاستطلاع أن 47% من الطلاب يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقابل 27% فقط ينظرون إليها بإيجابية، ما يعكس تراجع صورتها بين المشاركين في الاستطلاع.



وأظهرت النتائج أن الطلاب المحافظين كانوا المجموعة السياسية الرئيسية الوحيدة التي سجلت نظرة إيجابية صافية تجاه إسرائيل، بينما سجل الطلاب الليبراليون والمعتدلون مواقف أكثر سلبية.

طلاب ليبراليون ينظرون إلى فلسطين بإيجابية أكبر من الولايات المتحدة

وفي نتيجة أخرى، أظهر الاستطلاع أن 64% من الطلاب ذوي التوجهات الليبرالية يحملون نظرة إيجابية تجاه فلسطين، مقابل 59% يحملون نظرة إيجابية تجاه الولايات المتحدة نفسها.

وفي المقابل، كان الطلاب المحافظون الأكثر إيجابية تجاه الولايات المتحدة، بنسبة بلغت 74%، كما كانوا المجموعة السياسية الرئيسية الوحيدة التي سجلت نظرة سلبية صافية تجاه فلسطين.



اختلافات في المواقف السياسية

وأظهرت النتائج أن 58% من الطلاب الذين اختاروا فلسطين حليفًا أفضل لواشنطن يؤيدون إسكات المتحدثين بالصراخ في بعض الحالات، مقابل 43% ممن اختاروا إسرائيل.

كما اعتبر 49% من المجموعة الأولى أن بعض الخطابات المسيئة ينبغي أن تخضع للملاحقة الجنائية، مقابل 39% من المجموعة الثانية.

وفيما يتعلق بالانتماء الوطني، قال 55% من الطلاب الذين اختاروا فلسطين إنهم فخورون بكونهم أمريكيين، مقابل 89% من الطلاب الذين اختاروا إسرائيل.

803 طلاب شاركوا في الاستطلاع

وأجرى الاستطلاع معهد «باكلي» بالتعاون مع شركة Inquire LLC، وشمل 803 طلاب جامعيين من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 14 سبتمبر/أيلول 2026.

ونُشرت النتائج رسميًا في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ضمن الاستطلاع الوطني السنوي لطلاب الجامعات الأمريكية.

وتعكس النتائج اختلافًا في مواقف الطلاب المشاركين تجاه فلسطين وإسرائيل، لكنها لا تعني أن غالبية طلاب الجامعات الأمريكية اختارت فلسطين، ولا تمثل بالضرورة مواقف المجتمع الأمريكي بأكمله.



