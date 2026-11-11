بعد 33 عامًا من الاعتزال.. ما الذي أبعد هدى رمزي عن الشاشة رغم نجاحها؟

خبرني - احتفظت الفنانة المصرية هدى رمزي بمكانتها رغم غيابها عن التمثيل لأكثر من 30 عامًا، بعدما قررت الاعتزال في وقت كانت فيه نجمة سينمائية.

وعادت الفنانة المصرية هدى رمزي إلى دائرة الاهتمام مع بلوغها 68 عامًا، لتتجدد التساؤلات حول أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية، والظروف التي دفعتها إلى اتخاذ قرار الاعتزال، رغم حضورها السينمائي والتلفزيوني اللافت خلال سنوات نشاطها، والأعمال التي لا تزال حاضرة في ذاكرة جمهورها.

هدى رمزي.. انطلاقة فنية من عائلة سينمائية

وُلدت هدى رمزي عام 1958 داخل عائلة ارتبط اسمها بصناعة السينما المصرية، فهي ابنة المخرج والمنتج الراحل حسن رمزي، وشقيقة المنتج الراحل محمد حسن رمزي، وعمة الفنان شريف رمزي.

وعلى الرغم من نشأتها في أسرة فنية، اختارت دراسة الإعلام بجامعة القاهرة، وتحديدًا قسم الإذاعة والتلفزيون، إذ كانت تطمح إلى العمل مذيعة، غير أن مسارها المهني اتجه إلى التمثيل خلال سنوات دراستها الجامعية.

وبدأت هدى رمزي تجربتها السينمائية من خلال فيلم «الرداء الأبيض» عام 1975، بعدما رشحتها الفنانة نجلاء فتحي للمشاركة فيه، لتكون تلك التجربة بداية دخولها عالم التمثيل، الذي شهد لاحقًا مشاركتها في مجموعة من الأفلام والمسلسلات.

ومع توالي أعمالها، تمكنت من تثبيت حضورها بين نجمات جيلها، مستفيدة من تنوع الأدوار التي قدمتها، إلى جانب تعاونها مع عدد من أبرز نجوم السينما المصرية.

أفلام صنعت شهرة هدى رمزي

مثلت فترة الثمانينيات المرحلة الأبرز في التجربة السينمائية لهدى رمزي، إذ شاركت في مجموعة من الأفلام التي جمعتها بنجوم الصف الأول، وقدمت خلالها شخصيات متنوعة بين الأدوار الاجتماعية والدرامية.

وضمت قائمة أعمالها السينمائية أفلامًا بارزة، من بينها «بئر الخيانة» و«جري الوحوش» و«حنفي الأبهة» و«اغتصاب»، فضلًا عن فيلم «العبقري والحب».

ولم يقتصر حضورها على السينما، بل شاركت أيضًا في عدد من الأعمال التلفزيونية، منها «أحلام الفتى الطائر» و«الحب وأشياء أخرى» و«الزوجة تعرف أكثر»، وهي تجارب ساهمت في وصولها إلى شرائح أوسع من المشاهدين.

ويأتي فيلم «جري الوحوش» ضمن أبرز المحطات التي اعتزت بها هدى رمزي، إذ شاركت في بطولته إلى جانب الفنانين نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمي، وقدمت شخصية وفاء التي ارتبط بها اسمها لدى الجمهور، وحققت من خلالها حضورًا جماهيريًا واسعًا.

لماذا اعتزلت هدى رمزي التمثيل؟

في عام 1993، قررت هدى رمزي الابتعاد عن التمثيل، رغم ما كانت تحققه من نجاح وحضور على الساحة الفنية، وكان قرارها مرتبطًا برغبتها في ارتداء الحجاب والالتزام بالاحتشام، بحسب تصريحات سابقة لها.

وبعد الاعتزال، ابتعدت الفنانة المصرية عن الأضواء، ولم تستجب للمحاولات التي استهدفت إعادتها إلى الشاشة، رغم أنها أقرت في مناسبات سابقة بأن الحنين إلى التمثيل كان ينتابها بين الحين والآخر.

وتحدثت هدى رمزي في تصريحات صحفية سابقة عن صعوبة استئناف نشاطها الفني بعد سنوات طويلة من الغياب، موضحة أنها تميل إلى الاحتفاظ بالصورة التي عرفها بها الجمهور من خلال أعمالها التي لا تزال تحظى بمحبة المشاهدين.

كما ارتبط قرار الابتعاد لديها برغبتها في عدم تقديم تجربة فنية لا تتوافق مع ما اعتادت عليه خلال سنوات عملها، وهو ما جعل عودتها إلى التمثيل أمرًا غير محسوم رغم مرور عقود على اعتزالها.

هدى رمزي تحسم موقفها من العودة إلى الفن

في أغسطس/ آب 2024، عادت هدى رمزي للحديث عن قرار اعتزالها وإمكانية استئناف نشاطها الفني، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تفاصيل»، الذي كانت تقدمه الإعلامية نهال طايل.

وكشفت الفنانة المصرية أنها فكرت في العودة إلى التمثيل خلال فترات سابقة، لكنها وجدت أن الوسط الفني شهد تغيرات كبيرة مقارنة بالفترة التي بدأت فيها عملها، ولم تعد تشعر بأنه يشبه البيئة الفنية التي نشأت وعملت داخلها.

وأعربت عن حزنها تجاه ما وصلت إليه أحوال الفن، عند مقارنتها بما عاصرته خلال سنوات نشاطها، مشيرة إلى أن طبيعة الوسط الفني اختلفت كثيرًا عما كانت تعرفه في السابق.

كما أكدت أنها لم تجد في العروض التمثيلية التي تلقتها ما يتناسب مع تاريخها الفني، وهو ما دفعها إلى التمسك بقرار الابتعاد، وتفضيل الحفاظ على الصورة التي استقرت في أذهان الجمهور بدلًا من المشاركة في عمل لا تشعر بأنه يعبر عنها.

وبذلك، ظلت هدى رمزي حاضرة في ذاكرة محبي السينما المصرية، رغم انتهاء تجربتها أمام الكاميرات منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعدما قدمت مجموعة من الأدوار التي ارتبطت بمرحلة مهمة من تاريخ السينما والتلفزيون.

ورغم ابتعادها عن الأضواء منذ عام 1993، لا تزال أعمالها السينمائية والتلفزيونية تحظى باهتمام الجمهور، الذي يتذكر ظهورها في أفلام جمعتها بكبار نجوم جيلها، ويستعيد محطاتها الفنية التي انتهت بقرار الاعتزال في وقت كانت لا تزال تتمتع فيه بحضور جماهيري وفرص لمواصلة العمل الفني.