بعد عامين من التجربة.. هل تحمي مكملات أوميغا 3 الدماغ من الخرف؟

خبرني - لا يحتاج معظم البالغين الأصحاء إلى مكملات أوميغا 3 يوميا، إذ يمكن الحصول على الأحماض الدهنية الضرورية من الغذاء، وفق خبراء تغذية.

ازدادت شعبية مكملات «أوميغا 3» خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الاهتمام بفوائدها الصحية، خاصة دورها في دعم صحة القلب والمساعدة في ضبط ضغط الدم والحفاظ على مستويات صحية من الدهون في الدم.

لكن خبراء التغذية يؤكدون أن تناول هذه المكملات ليس ضرورة لجميع الأشخاص، وأن النظام الغذائي قد يوفر الاحتياجات اليومية لدى معظم البالغين الأصحاء.

أوميغا 3.. هل يحتاج الجميع إلى المكملات الغذائية؟

تتمتع مكملات «أوميغا 3» بانتشار واسع، بفضل الفوائد الصحية المرتبطة بهذه الأحماض الدهنية، التي تسهم في الحفاظ على وظائف القلب، وتنظيم ضغط الدم، ودعم المستويات الصحية للدهون في الدم.

ولا يستطيع جسم الإنسان إنتاج هذه الأحماض الدهنية الأساسية بكميات كافية بصورة طبيعية، الأمر الذي يجعل الحصول عليها من مصادر خارجية ضرورة، سواء من خلال الأطعمة أو المكملات الغذائية.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن خبيرة التغذية إيما باردويل قولها إن معظم الأشخاص يمكنهم تلبية احتياجات أجسامهم الموصى بها من أوميغا 3 عن طريق تناول الأسماك الدهنية بانتظام.

وأضافت باردويل: «إذا كنت تتناول الأسماك الدهنية بانتظام وتتبع نظاما غذائيا متنوعا، فمن المرجح أنك لا تحتاج إلى تناول مكمل أوميغا 3 يوميا».

وفي المقابل، أوضحت أن الأشخاص الذين لا يتناولون الأسماك مطلقا، أو يستهلكونها على فترات متباعدة، وكذلك من يتبعون نظاما غذائيا نباتيا صرفا، يمكنهم التفكير في استخدام مكملات أوميغا 3 التي تحتوي على الحمضين الدهنيين EPA وDHA.

أهمية أوميغا 3 خلال الحمل والرضاعة وانقطاع الطمث

لفتت خبيرة التغذية إلى أهمية الحصول على أوميغا 3 خلال فترتي الحمل والرضاعة الطبيعية، نظرا إلى الدور الحيوي الذي يؤديه حمض الدوكوساهيكسانويك، المعروف اختصارا باسم DHA، في نمو دماغ الطفل وعينيه.

كما يمكن أن تكون هذه الأحماض الدهنية مفيدة خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق انقطاع الطمث، وكذلك بعد الوصول إلى هذه المرحلة، بحسب باردويل.

ويرتبط ذلك بقدرة أحماض أوميغا 3 على خفض مستويات الدهون الثلاثية، وهي أحد أنواع الدهون الشائعة الموجودة في الدم والجسم.

وأوضحت باردويل أن انخفاض مستويات هرمون الإستروجين لدى النساء يرتبط عادة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرة إلى أن الحمضين EPA وDHA يمكنهما المساعدة في خفض الدهون الثلاثية.

لكنها نبهت إلى أن الجرعات المستخدمة لأغراض علاجية تكون أعلى بكثير من الكميات الموجودة في المكملات الغذائية العادية، وهو ما يستدعي عدم التعامل مع المكملات باعتبارها بديلًا عن الجرعات العلاجية التي يحددها الطبيب.

وأشارت كذلك إلى تزايد الاهتمام العلمي بدراسة تأثير أوميغا 3 في الحالة المزاجية والقدرات الإدراكية وصحة المفاصل، إلا أن الأبحاث المتاحة لم تتوصل حتى الآن إلى نتائج نهائية وحاسمة بشأن هذه الفوائد.

تحذير من الجرعات المرتفعة لمكملات أوميغا 3

على الرغم من الفوائد الصحية المحتملة لأحماض أوميغا 3، فإن زيادة الجرعات لا تعني بالضرورة تحقيق نتائج صحية أفضل، بل قد ترتبط ببعض المخاطر.

وأظهرت تجارب سريرية أن بعض المكملات التي تحتوي على جرعات مرتفعة من هذه الأحماض الدهنية قد تزيد احتمالات الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو اضطراب شائع في نظم القلب، يتسبب في تسارع ضرباته أو عدم انتظامها.

ويحدث هذا الاضطراب عندما تصبح الإشارات الكهربائية المسؤولة عن تنظيم ضربات القلب غير متناسقة، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال انتظام النبض.

وحذرت باردويل أيضا من احتمالية تفاعل مكملات أوميغا 3 مع بعض الأدوية، مؤكدة أن تناول كميات كبيرة منها لا يعد آمنا بالضرورة لجميع الأشخاص.

هل تحمي أوميغا 3 الدماغ من الخرف؟

تباينت نتائج الدراسات العلمية المتعلقة بعلاقة أحماض أوميغا 3 بصحة الدماغ والوقاية من الخرف، إذ وجدت بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين ترتفع لديهم مستويات هذه الأحماض الدهنية في الدم يتمتعون بقدرات إدراكية أفضل.

لكن دراسات أخرى أشارت إلى أن إعطاء مكملات أوميغا 3 للأشخاص المصابين بالفعل بالخرف لا يؤدي بالضرورة إلى تحسن قدراتهم العقلية أو وظائفهم الإدراكية.

وفي هذا الإطار، بحثت دراسة حديثة نشرتها مجلة «eBioMedicine» تأثير مكملات أوميغا 3 في صحة الدماغ والقدرات الإدراكية، من خلال تجربة شملت 365 شخصا تراوحت أعمارهم بين 55 و80 عاما.

وكان المشاركون يتناولون الأسماك بمعدلات منخفضة، كما صُنّفوا ضمن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

وأظهرت بيانات الدراسة أن نحو نصف المشاركين يحملون المتغير الجيني APOE4، الذي يعد أقوى عامل خطر وراثي معروف للإصابة بمرض ألزهايمر.

وقسّم الباحثون المشاركين عشوائيا إلى مجموعتين؛ حصل أفراد المجموعة الأولى على مكملات زيت السمك يوميا، تضمنت 2000 ملليغرام من حمض DHA، بينما تناول أفراد المجموعة الثانية أقراصا وهمية لا تحتوي على المادة الفعالة.

وبعد مرور 6 أشهر، رصد الباحثون ارتفاع مستويات حمض DHA في السائل المحيط بالدماغ بنحو 17% لدى الأشخاص الذين تناولوا المكملات الغذائية.

وأكدت هذه النتيجة وصول الحمض الدهني إلى الدماغ، وهو العضو المستهدف من التجربة البحثية.

نتائج الدراسة بعد عامين من تناول المكملات

بعد مرور عامين على بدء الدراسة، خضع المشاركون لمجموعة من اختبارات الذاكرة والقدرات الإدراكية، إلى جانب فحوص تصوير الدماغ، بهدف تحديد ما إذا كان حجمه قد شهد انكماشا مقارنة بالقياسات المسجلة عند بداية التجربة.

وأظهرت نتائج الاختبارات عدم وجود اختلافات في الأداء الإدراكي بين المجموعة التي تناولت مكملات أوميغا 3 يوميا والمجموعة التي حصلت على الأقراص الوهمية.

كما كشفت صور الدماغ أن تناول المكملات لم يوفر حماية من انكماش حجمه، خاصة في منطقة الحُصين، التي تؤدي دورا أساسيا في عدد من الوظائف المرتبطة بالتعلم والذاكرة.

وخلص الباحثون إلى أن قدرة مكملات أوميغا 3 على الوصول إلى الدماغ لا تعني بالضرورة تحقيق تحسن في وظائفه الإدراكية أو توفير حماية من التغيرات المرتبطة بانكماش حجمه.

وأشاروا إلى أن الحصول على هذه الأحماض الدهنية من خلال نظام غذائي متكامل، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، قد يكون أكثر فائدة من الاعتماد عليها في صورة مكمل غذائي منفصل.