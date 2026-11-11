العربية الدمام تطلق أولى وجهاتها الدولية إلى عمّان

خبرني - أعلنت شركة العربية الدمام "د م م" ، الناقل الوطني الجديد في المملكة العربية السعودية، اليوم عن إطلاق أولى وجهاتها الدولية إنطلاقاً إلى العاصمة الأردنية عمّان.و اعتباراً من 19 نوفمبر 2026، ستُسيّر الناقلة خمس رحلات مباشرة أسبوعياً بين الدمام ومطار الملكة علياء الدولي في عمّان.

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يمثّل إطلاق أولى رحلاتنا الدولية من الدمام خطوة مهمة في توسيع عملياتنا التشغيلية من المنطقة الشرقية. وتتيح الخدمة الجديدة لعملائنا خياراً مريحاً للسفر بين الدمام والأردن، للعمل أو السياحة على حد سواء. ونتطلع إلى تعزيز شبكة رحلاتنا المحلية وإضافة مزيد من الوجهات الدولية إنطلاقاً من الدمام".

جدول الرحلات إلى عمّان اعتباراً من 19 نوفمبر 2026 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي):

الرحلة مغادرة توقيت وصول توقيت الأيام 4P 301 الدمام 15:00 عمّان 17:50 الثلاثاء/ الأربعاء/الجمعة/السبت/الأحد 4P 302 عمّان 18:40 الدمام 20:55 الثلاثاء/ الأربعاء/الجمعة/السبت/الأحد

وتوفّر الخدمة الجديدة للمسافرين من المنطقة الشرقية رحلات مباشرة إلى عمّان، كما تدعم شبكة الوجهات المحلية التي تسيير إليها الناقلة رحلاتها.

وأطلقت الناقلة عملياتها التشغيلية في سبتمبر 2026، بعد الحصول على شهادة المشغّل الجوي (AOC) من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية (GACA).

وتعتمد الشركة نموذج الأعمال الذي تتبعه «مجموعة العربية للطيران»، والمرتكز على توفير تجربة سفر موثوقة ومريحة تتميز بالقيمة المضافة. وتشغّل الشركة اسطول طائرات من طراز إيرباص A320 بسعة 174 مقعدًا ضمن درجة سفر واحدة، مع مساحة رحبة بين المقاعد لتعزيز راحة المسافرين.

وتوفر الناقلة تجربة سفر متميزة وذات قيمة مضافة عبر خدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرةً من أجهزتهم الشخصية، بالإضافة إلى قائمة "SkyCafe" التي تقدم تشكيلة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة بأسعار مدروسة، كما يُمكن للمسافرين الاستفادة من مزايا برنامج الولاء "AirRewards"، الأكثر سخاءً في المنطقة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الدمام وعمّان عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران"، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر.