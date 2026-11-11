بعد إيطاليا.. «إنذارات المدارس» تطال إيرلندا وبريطانيا

خبرني - تحقّق الشرطة ببريطانيا وإيرلندا، الأربعاء، بشأن تهديدات أرسلت عبر البريد الإلكتروني لمئات المدارس، بالتزامن مع حوادث مشابهه في إيطاليا.

لكن الشرطة في البلدين، دعت المدرّسين إلى عدم القيام بأي عمليات إخلاء نظرا لاعتبار الرسائل مجرّد بلاغات كاذبة، وفق فرانس برس.

وتأتي هذه الرسائل الإلكترونية عقب إنذارات مماثلة استهدفت الأسبوع الفائت وسائل إعلام في بريطانيا وإيرلندا، ورحلات جوية من المملكة المتحدة ودول أوروبية.

استهدفت الرسائل مدارس في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وإيرلندا، فيما أكدت شرطة إسكتلندا في بيان، أنه على الرغم من طابعها "المزعج (...) لا يوجد ما يشير إلى أنها تمثل تهديدا يمكن تصديقه".

وقالت الشرطة إن "توصياتنا تقضي بعدم وجود حاجة إلى إخلاء المدارس"، لكن صحيفة "ذي هيرالد" المحلية أفادت بإخلاء عدد من المدارس الاسكتلندية وإرسال التلاميذ إلى منازلهم.

وأشارت شرطة إيرلندا الشمالية من جهتها إلى أنها "تتعامل مع المسألة على أنها بلاغ كاذب"، بعدما تلقت أكثر من 300 مدرسة في المنطقة رسائل إلكترونية "تضمنت تهديدا".

وأوضحت الشرطة في إيرلندا الشمالية أن الرسالة الإلكترونية "أُرسلت من خارج المملكة المتحدة".

"جدية"

وقال مساعد قائد الشرطة أنتوني ماكنالي إن الشرطة في إيرلندا الشمالية "تتعامل مع حوادث من هذا النوع بجدية بالغة"، لكنها "تعتبر أن الخطر على الناس منخفض".

وفي إيرلندا، قالت الشرطة إنها أرسلت "تعميما" إلى المدارس، أوضحت فيه أن التهديد "لا يُعتدّ به"، وأنها "لا توصي أي مؤسسة تعليمية بإخلاء مبانيها".

وتنفذ إيرلندا أكبر عملية أمنية في تاريخها، بالتزامن مع استضافتها اجتماعا لقادة أوروبيين هذا الأسبوع.

وأفادت وسائل إعلام في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية بأن الرسائل الإلكترونية مشابهة لتلك التي تضمنت إنذارات كاذبة بوجود قنابل، وأُرسلت الجمعة، إلى وسائل إعلام بريطانية وإيرلندية، من بينها "سكاي نيوز" وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية (آر تي إي).

بالتوازي مع ذلك، قالت وزارة التعليم في إيطاليا، الأربعاء، إن ما لا يقل عن 300 مدرسة في البلاد تم إخلاؤها اليوم الأربعاء وذلك بعد تلقيها جميعا رسالة بالبريد الإلكتروني تحذر من وجود قنبلة.

وكانت عشرات الرحلات الجوية في أوروبا قد تلقت الأسبوع الماضي إنذارات كاذبة بوجود قنابل، وحملت بعض الرسائل الإلكترونية توقيع جهة تطلق على نفسها "مقاتلي دولة الذكور".

ويشير هذا الاسم على ما يبدو إلى حركة روسية قومية متطرفة، لكن لم يتسن التحقق من وجود صلة فعلية بها.