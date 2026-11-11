عبير الصغير تكشف سبب تغير ابتسامتها في حفل زفافها

خبرني - كشفت الشيف اللبنانية عبير الصغير تفاصيل أزمة ابتسامتها في حفل زفافها، موضحة أسبابها الحقيقية وموجهة رسالة إلى منتقديها.

وأكدت عبير الصغير، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «سناب شات»، أن حفل زفافها الذي أقيم في مدينة البترا الأردنية كان جميلاً للغاية، مشيرة إلى أنها استمتعت بكل تفاصيله، رغم الانتقادات التي طالت بعض جوانبه.

وأوضحت أنها لم تشاهد تنسيق موقع الحفل قبل موعد الزفاف، وفوجئت بجمال المكان عند وصولها، مؤكدة إعجابها بالديكور والفستان والمكياج، رغم شعورها ببعض القلق تجاه إطلالتها الجمالية.

وعن الانتقادات التي لاحقت ابتسامتها وطريقة ضحكها خلال الحفل، قالت الصغير إنها لم تكن ترغب في التعليق على الأمر، لكنها قررت توضيح الحقيقة بعدما تداول عدد من الأطباء تفسيرات ونصائح بشأن حالتها، معتبرة أن ما قيل في هذا السياق لا يستند إلى معلومات صحيحة.

ونفت الشيف اللبنانية أن تكون أسنانها السبب وراء تغير ابتسامتها، موضحة أن المشكلة تعود إلى معاناتها من الضغط على الأسنان أثناء النوم، وهي حالة قالت إنها شائعة بين كثير من الأشخاص، لكنها ازدادت لديها خلال فترة التحضير للزفاف نتيجة التوتر والضغط النفسي، ما تسبب في آلام وإجهاد بالأسنان.

وكشفت عبير الصغير أنها بحثت عن حلول لهذه المشكلة قبل حفل الزفاف، موضحة أن الخيارات المتاحة تشمل استخدام واقٍ للأسنان أثناء النوم لتجنب الضغط عليها، أو اللجوء إلى حقن البوتوكس في العضلة المسؤولة عن حركة الشد.

وأضافت أنها اختارت حقن البوتوكس قبل الزفاف بنحو 10 أيام، بعدما جربت واقي الأسنان ولم تشعر بالراحة عند استخدامه، إلا أنها فوجئت بتأثر حركة فكها بصورة كبيرة، مرجحة أن يكون ذلك نتيجة استخدام جرعة غير مناسبة أو الحقن في موضع غير صحيح.

وأشارت إلى أنها لا تعرف على وجه التحديد سبب ما حدث، لكنها أكدت أن تأثير الحقن مؤقت، ومن المفترض أن يتلاشى خلال شهر، مطالبة الأطباء الذين تناولوا صورتها وقدموا تفسيرات لحالتها بالتوقف عن إطلاق أحكام غير دقيقة بشأنها.

وكانت عبير الصغير احتفلت بزفافها على يوسف فرحات في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بمدينة البترا الأثرية في الأردن، وسط أجواء رومانسية شهدت حضور عدد من المدعوين، ومشاركة المنشد ماهر زين.

واختارت العروس لهذه المناسبة فستاناً أبيض بتصميم ملكي مستوحى من إطلالات الأميرات، تميز بطرحة طويلة وتفاصيل من الدانتيل، في مظهر جمع بين الفخامة والبساطة، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من احتفال الثنائي بعقد قرانهما في مايو/أيار 2025.