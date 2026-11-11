السعودية تتصدر قفزة جديدة في إنتاج النفط من أوبك+ رغم الحرب

خبرني - أظهرت نسخة من التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نُشرت على موقعها الإلكتروني أن السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، رفعت إنتاجها من الخام في تشرين الأول إلى أعلى مستوى منذ شباط، وهو الشهر الأخير قبل أن تعطل حرب إيران إمدادات الشرق الأوسط.

وأفاد التقرير بأن السعودية أبلغت أوبك بضخ 10.563 مليون برميل يوميا من النفط الخام في تشرين الأول، ارتفاعا من 8.372 مليون برميل يوميا في أيلول. ويمثل هذا أعلى مستوى لها منذ شباط 2026، حين أبلغت السعودية أوبك بإنتاج 10.882 مليون برميل يوميا.

وأفادت مصادر ثانوية بأن تحالف أوبك+، الأوسع نطاقا، رفع إنتاجه في أكتوبر تشرين الأول، إذ ضخ 41.23 مليون برميل يوميا، وأشار تقرير أوبك إلى أن ذلك يمثل زيادة قدرها 2.04 مليون برميل يوميا عن سبتمبر أيلول.