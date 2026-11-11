التحالف: اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض

خبرني - قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، الأربعاء، إنّ الدفاع الجوي اعترض ودمر 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض.

وصعّد الحوثيون عدوانهم على السعودية خلال تشرين الأول، وشملت ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن وفاة 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 تشرين الأول، في أعنف هجوم على أراضي السعودية منذ أكثر من عقد.

وتعرضت مطارات ومنشآت للطاقة في أنحاء السعودية لهجمات صاروخية شنها الحوثيون، في تصعيد يعد الأشد على أراضي المملكة منذ عام 2015.

وتجددت الأعمال الحربية على وقع الحرب في الشرق الأوسط مع انهيار هدنة كانت تسري في اليمن منذ 2022. وحقّق الحوثيون تقدما على الأرض على حساب القوات الحكومية، فسيطروا على الساحل الغربي ومنطقة مضيق باب المندب.