بنك ABC يعلن عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر محققًا أرباحًا صافية بقيمة 165 ملیون دولار أمريكي

خبرني - أعلنت مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربیة المصرفیة ش. م. ب.) – المتداولة أسھمھا في بورصة البحرين تحت الرمز "ABC" الیوم عن النتائج المالیة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بما في ذلك الربع الثالث من عام 2026.

خلال الفترة، تأثرت بيئة العمل الإقليمية بتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات أسواق الطاقة واضطراب حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وفي ظل هذه الظروف، ساهم كلٌّ من الانتشار الجغرافي الواسع للبنك ونموذج أعماله المتنوع في الحفاظ على زخم الأعمال، ودعم متانة أدائه المالي.

حقق البنك أرباحًا صافية عائدة إلى المساهمين بقيمة 165 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنةً مع 204 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2025. يعود التراجع في الأرباح الصافية بصورة رئيسية إلى ارتفاع مخصصات القروض، مما يعكس النهج الحصيف الذي ينتهجه البنك لمواجهة التحديات التي تشهدها الأسواق الخارجية. بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1,065 مليون دولار أمريكي، مقارنةً مع 1,019 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي، مما يعكس كفاءة الأداء عبر الشبكة الدولية للبنك، وقدرته على الحد من أثر التحديات المستمرة في الأسواق الخارجية. كما حافظت المجموعة على هيكل تمويل قوي، إلى جانب مواصلة الحفاظ على مستويات سليمة من رأس المال والسيولة.

حصد بنك ABC عددًا من الجوائز الإقليمية والدولية المرموقة، تقديرًا لتميّزه وريادته في القطاع المصرفي. وفي عام 2026، حصل البنك على جائزة "أفضل بنك لتمويل التجارة في الشرق الأوسط" من مجلة يوروموني، وجائزة "أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من مجلة MEED. كما تم اختيار مركز الابتكار والتحول الرقمي التابع للبنك "مختبرات بنكABC " ضمن قائمة أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم الصادرة عن مجلة جلوبال فاينانس، تأكيدًا على استمرار تركيز البنك على الابتكار والتحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

في تعليقه على النتائج، صرّح سعادة السيد/ ناجي بلقاسم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC، قائلًا: "لا تزال بيئة الأعمال تواجه تحديات، خصوصًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة وما يفرضه ذلك من ضغوط على النشاط الاقتصادي. وفي ضوء هذه التحديات، واصل بنك ABC إظهار المرونة عبر شبكة أعماله وقوة نموذج أعماله المتنوع. حافظت المجموعة عمومًا على وتيرة النمو، مع مواصلة اتباع نهج متحفظ في إدارة المخاطر والحفاظ على قوة مركزها المالي. تأتي المرونة التي أبدتها المجموعة في مواجهة هذه الظروف لِتُعزز ثقتنا بقدراتها على التعامل مع حالة عدم اليقين، والاستمرار في تنمية شبكة أعمالها. يظل تركيزنا منصبًا على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل".

وفيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج المالية:

أبرز نتائج الأداء للربع الثالث (3 أشهر) من عام 2026

بلغ صافي الربح الموحد العائد لمساهمي الشركة الأم للربع الثالث من عام 2026، 54 مليون دولار أمريكي، بارتفاع قدره 4% مقارنةً مع 52 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الدخل الأساسي، إلى جانب الحفاظ على استقرار المصروفات التشغيلية وتكلفة الائتمان.

بلغت ربحية السهم للفترة 0.015 دولار أمريكي مقارنةً مع 0.014 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم 12 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 91% مقارنةً بـ132 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد تأثرت نتائج الربع الثالث من عام 2026 بتراجع قيمة العملات (الريال البرازيلي والجنيه المصري) مقابل الدولار الأمريكي، مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025، إلى جانب انخفاض القيمة العادلة للأوراق المالية نتيجة تراجع أسعار السوق في ظل الأزمة الجيوسياسية المستمرة.

بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2026 مبلغ 368 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا نسبته 4% مقارنة مع 353 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق.

أبرز نتائج الأداء للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026

بلغ صافي الربح الموحد العائد لمساهمي الشركة الأم 165 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 204 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 19%، ويعود ذلك إلى اتباع نهج متحفظ في تحديد مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة في ظل الأزمة الجيوسياسية الحالية.

بلغت ربحية السهم الواحد للفترة 0.045 دولار أمريكي، مقارنة مع 0.060 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.

سجل إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم مبلغ 104 مليون دولار أمريكي بانخفاض قدره 73% مقارنة بمبلغ 385 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء الانخفاض في الدخل الشامل الآخر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نتيجة انخفاض الأرباح، والتحركات في قيمة العملات (الريال البرازيلي والجنيه المصري) مقابل الدولار الأمريكي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب التحركات السلبية في القيمة العادلة لمحفظة الأوراق المالية نتيجة تراجع أسعار السوق في ظل الأزمة الجيوسياسية المستمرة.

بلغ إجمالي الدخل التشغيلي مبلغ 1,065 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1,019 مليون دولار أمريكي مسجلة في العام الماضي، محققًا نموًا نسبته 5%، مما يعكس نموًا واسعًا في معظم الأسواق الأساسية للمجموعة.

الميزانية العمومية

بلغ إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة 4,711 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 4,718 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2025، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بعد احتساب أثر توزيعات الأرباح والتحركات السلبية في احتياطيات تحويل العملات الأجنبية.

بلغ إجمالي الموجودات 51.1 مليار دولار أمريكي بنهاية الفترة، مقارنة مع 49.9 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، بارتفاع قدره 2% نتيجة نمو الأعمال الأساسية في محفظة القروض، وتحركات أسعار الصرف، إلى جانب إجراءات تحسين هيكل الميزانية العمومية وإدارة المحفظة الاستثمارية.

حافظ البنك على مؤشرات قوية لكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 16.7%، ومعدل المستوى الأول من رأس المال 15.8%، منها 13.3% من الفئة الأولى من رأس المال. كما بلغت نسبة تغطية السيولة 202% ونسبة السيولة المستقرة الصافية 125%.

يُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، وهو متواجد في 15 دولة عبر خمس قارات، ويقدم لعملائه حلول عالمية مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات سواء تحت مظلة التمويل الإسلامي أو التقليدي، كم يقدم أيضًا خدمات العمليات المصرفية التجارية وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وأسواق رأس المال والأسواق المالية وتمويل العقارات للشركات والمؤسسات المالية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية للأفراد من خلال شبكة بنوك التجزئة التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك "إلى" المتوفر حصريًا عبر الأجهزة الذكية في البحرين وتطبيق "إلى" في الأردن.

تتوفر البيانات المالية الكاملة والبيان الصحفي على كل من موقع بورصة البحرين والموقع الإلكتروني لبنك ABC. وسيعقد البنك اجتماع افتراضي للسادة المستثمرين لمناقشة نتائج التسعة شهور بتاريخ 18 نوفمبر 2026. تتوفر التفاصيل والعرض التقديمي على الموقع الإلكتروني للبنك www.bank-abc.com.