أرقام لا تليق بتاريخه.. يونايتد بين أسوأ دفاعات الدوريات الخمسة الكبرى

خبرني - يعيش نادي مانشستر يونايتد، بإرثه التاريخي الهائل وقاعدته الجماهيرية الجارفة، وضعا استثنائيا على الصعيد الدفاعي.

فبينما اعتادت جماهير "الشياطين الحمر" رؤية الفريق ينافس على الألقاب المحلية والقارية مستندا إلى الصلابة والانضباط، تكشف أرقام موقع "ترانسفير ماركت" عن واقع مقلق، إذ استقبل الفريق 30 هدفا في 15 مباراة فقط بجميع المسابقات، بمعدل هدفين في المباراة الواحدة، ليصبح ضمن أكثر الفرق استقبالا للأهداف بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ولا يتقدم على مانشستر يونايتد في قائمة الأهداف المستقبلة سوى لانس الفرنسي، الذي تلقى 31 هدفا في 15 مباراة. والأكثر إثارة للقلق أن الفريق الإنجليزي يظهر في هذه القائمة السلبية إلى جانب أندية مثل ساسولو وسانتاندير وكريستال بالاس وخيتافي، في مفارقة تعكس حجم التراجع الدفاعي لنادٍ اعتاد المنافسة على أكبر الألقاب.

وهنا تكمن المفارقة؛ فنادٍ بحجم مانشستر يونايتد، يمتلك ميزانيات ضخمة ونجوما عالميين وطموحات كبيرة، يحمل سجلا دفاعيا يضعه في مقارنة مع فرق أقل إمكانات وتتنافس على أهداف مختلفة تماما.

وعند مقارنة الأندية وفق متوسط الأهداف المستقبلة في المباراة الواحدة، تتضح صورة أكثر دقة لحجم المشكلة الدفاعية، بعيدا عن الاكتفاء بإجمالي الأهداف التي تلقتها الشباك.

ويتصدر يونيون برلين القائمة بمتوسط بلغ 2.55 هدف في المباراة (28 هدفا في 11 مباراة)، يليه ساسولو وسانتاندير بمعدل 2.31 هدف في اللقاء، في حين يبلغ معدل لانس 2.07 هدف.

أما مانشستر يونايتد، فيستقبل هدفين في المباراة الواحدة (30 هدفا في 15 مباراة)، متساويا مع أودينيزي وفيورنتينا، ومتقدما نسبيا على كريستال بالاس الذي يبلغ معدله 1.88 هدف.

وتعني هذه الأرقام أن مانشستر يونايتد ليس الأسوأ أوروبيا وفق معيار المعدل، لكنه يظل صاحب حصيلة دفاعية مقلقة للغاية بالنسبة إلى نادٍ بحجمه وطموحاته، إذ يكشف استقبال هدفين في كل مباراة تقريبا عن مشكلة تتجاوز مجرد تراجع عابر في المستوى.

ولم تتوقف تداعيات الضعف الدفاعي عند حدود الإحصائيات، بل انعكست بصورة مباشرة على نتائج الفريق وموقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ إذ يقضي مانشستر يونايتد فترة التوقف الدولي في المركز الـ18، ثالث مراكز الهبوط، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار محلي منذ فوزه الوحيد على إيبسويتش تاون في آب الماضي.

وتجلت هشاشة المنظومة الدفاعية في عدد من المباريات الأخيرة، أبرزها التعادل المثير أمام أستون فيلا بنتيجة (4-4)، بعدما استقبلت شباك الفريق أربعة أهداف في مواجهة واحدة، في مباراة كشفت حجم الصعوبات التي يواجهها الخط الخلفي.