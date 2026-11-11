الملك يشدد على تسريع مشاريع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات

خبرني - ترأس جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء اجتماعا لمتابعة مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة، وأبرزها مشاريع توليد الكهرباء وتخزينها، ومنظومة عمل موانئ الطاقة.

وشدد جلالته، خلال الاجتماع الذي عقد في قصر بسمان الزاهر بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، على ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة ذات الأولوية، لتلبية الاحتياجات المتنامية وتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ استقرار منظومة الطاقة وكفاءتها.

وأكد جلالة الملك أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بما يخص التوليد والتخزين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتوسيع الاعتماد على المصادر المحلية والنظيفة.

كما أشار جلالته خلال الاجتماع، الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس السياسات الوطني، إلى أهمية الاستمرار في تطوير الشبكة الكهربائية ورفع قدرتها على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة، موجها بتطوير منظومة الموانئ المرتبطة بقطاع الطاقة وتعزيز كفاءة إدارتها.

ودعا جلالة الملك إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة.