خبرني - أصدرت شركة أبل تحديث iOS 27.2.1 لمعالجة 9 ثغرات أمنية قد تؤثر في أجهزة آيفون وآيباد، وتشمل مشكلات مرتبطة بالبلوتوث وإير بلاي وتطبيق الرسائل.

ويأتي تحديث iOS 27.2.1 بهدف تحسين حماية بيانات المستخدمين ومعالجة نقاط ضعف قد تسمح للمهاجمين بتنفيذ إجراءات غير مصرح بها، مثل الوصول إلى بيانات حساسة أو تجاوز قيود الاقتران أو إتلاف ذاكرة بعض العمليات، كما يتضمن التحديث إصلاحات تتعلق بتطبيق الرسائل وطريقة التعامل مع الاتصالات والأذونات.

وتكتسب هذه الإصلاحات أهمية لأنها تتناول أكثر من مكوّن داخل نظام التشغيل، بدلًا من التركيز على مشكلة واحدة فقط، وتتنوع الثغرات التي يعالجها تحديث iOS 27.2.1 بين مشكلات في إدارة الذاكرة، وأخطاء منطقية في آليات التحقق والتفويض، ونقاط ضعف مرتبطة بالتعامل مع المدخلات المصممة بصورة خبيثة.

كما تشمل الإصلاحات ثغرات قد تسمح لأجهزة بلوتوث خبيثة بإنشاء اتصالات دون تدخل المستخدم، أو تجاوز الحد المسموح لمحاولات إدخال رمز الاقتران.

وفي تطبيق الرسائل، تتعلق الإصلاحات بإمكانية انضمام مهاجم عن بُعد إلى محادثة جماعية على تطبيق الرسائل، أو وصول مستخدم أُضيف حديثاً إلى رسائل أُرسلت قبل انضمامه إلى المجموعة، وفيما يلي تفاصيل أبرز الثغرات الأمنية التي يعالجها تحديث iOS 27.2.1، والأجهزة التي يتوفر لها التحديث.